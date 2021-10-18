堅定復健對抗齒齦癌 退休獸醫獲獎

退休獸醫楊榮生（右）罹患齒齦癌，堅強抗癌成功，最感謝妻子一路陪伴和照顧。（記者李容萍攝）

2021/10/18 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕陽光基金會桃竹中心鼓勵傷、病友重新回到中心接受復健，創造同儕學習的復健動力，獲國際獅子會300G2區自強獅子會贊助，遴選保持復健努力且有顯著進步的傷、病友，表揚5名復健楷模；其中，獲得一鳴驚人獎的68歲退休獸醫楊榮生曾菸、檳榔不離口，去年底診斷出罹患齒齦癌，歷經大面積皮瓣手術、傷口非常大，術後近半個月躺在醫院、不知自己還能活多久，心情沮喪、痛苦，甚至向家人交代後事，最終能堅定復健、逐漸重生。

楊榮生很感謝太太一路陪伴與鼓勵，讓他能慢慢調整心態。

他說，因手術取左大腿的皮瓣及左小腿骨進行重建，出院後近2個月必須穿戴副木，每天換藥、洗澡得花上3、4個小時，住院期間只能靠鼻胃管補充營養，出院前雖取下鼻胃管也只能吃流質食物，且術後氣切傷口流膿、長出息肉，每天都要換藥。

今年初，他在操場散步時突然喘不過氣倒地，被送到醫院急診室昏迷3天，因發炎的傷口引發急性肺炎，楊太太雖簽署放棄急救同意書，仍將丈夫轉院到第一次開刀的醫院治療。

幾天後楊榮生清醒，歷經鬼門關，讓他更堅強面對所有事情，更落實復健，之前嘴巴張口大小不到2指，現已達4指，能吃較軟嫩的雞肉和三層豬肉，正慢慢找回正常生活。

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