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    客語說故事競賽 「老嫩大細」來「比話」

    桃園客語說故事競賽，幼兒親子組第一名的阿公彭學樟（右）與孫子彭敏睿。（記者李容萍攝）

    桃園客語說故事競賽，幼兒親子組第一名的阿公彭學樟（右）與孫子彭敏睿。（記者李容萍攝）

    2021/10/18 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕市府客家事務局、教育局接連2天在中央大學舉辦「老嫩大細來講古─桃園客語說故事競賽」，吸引46校、284名孩童及長者67人報名參賽，今年首度試辦的「客語情境式講古組」有12人參賽。

    46校、284孩童及67長者參賽

    客家事務局長黃傅淑香表示，今年競賽分「幼兒親子組」、「國小低年級組」、「國小中年級組」、「國小高年級組」、「國中組」、「長青組」及「客語情境式講古試辦組」，最年長參賽者88歲，眾人精神抖擻投入比賽，國中組參賽者雖然課業繁重，仍利用課餘時間練習，也在場上發揮最佳表現。

    幼兒親子組 彭學樟爺孫奪冠

    昨天登場的幼兒親子組，家長帶著小朋友精心打扮並準備道具參加；帶著孫子同台講古、獲得第一名的阿公彭學樟說，平常在家就常與孫子彭敏睿用客語對話， 很高興能得到冠軍，爺孫以後在家會繼續說客語。

    首度試辦情境式講古組，獲獎的5位講古達人羅可翔、張耀主、李宗穎、尹邦榛、徐瑋岑，台上即興講古，唱作俱佳。

    其他各組第一名分別為：國小低年級組溫雨謙，國小中年級組陳奕岑，國小高年級組陳芊妤，國中組王語彤，長青組劉新華。

    客家事務局長黃傅淑香（後右四）頒獎給桃園客語說故事競賽首度試辦「客語情境式講古組」優勝的講古達人。（記者李容萍攝）

    客家事務局長黃傅淑香（後右四）頒獎給桃園客語說故事競賽首度試辦「客語情境式講古組」優勝的講古達人。（記者李容萍攝）

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