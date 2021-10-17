「桃高成長營」家長憂防疫 學校：符合規定

2021/10/17 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立桃園高中明、後天在苗栗縣香格里拉樂園舉辦「桃高成長營」，高二學生及老師700多人參加，有學生家長爆料成長營安排4個人住在8人帳內，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫堪憂；副校長石宗榮回應，參加活動的學生都打過一劑疫苗，除了睡覺、用餐，其餘時段都要戴口罩，所有過程都符合防疫規定。

4人住8人帳 經教育局核准

李姓家長反映，依據教育部「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，學生戶外活動以安排2人1室、1人1床的房型或單人房為原則，同班級學生以不超過4人1室為限，桃高成長營為4個人住在8人帳內，一般8人帳只有9平方公尺，空間較狹小，參加活動的師生總數超過700人，集中在1個露營區活動、一起用餐、宿營，這些情形合乎防疫的要求嗎？

石宗榮說，桃高成長營採取露營方式進行，這是學校傳統，都由高二學生參加，由於今年有疫情問題，校方事先提出防疫計畫，經市府教育局核准，以往是6人住8人帳，今年考量防疫，改為4人住8人帳，參加的學生都要出具家長同意書，且須打過第一劑武肺疫苗，一切遵守防疫規定。

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