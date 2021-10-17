平鎮1汽車報廢廠無照營業 將罰30萬

2021/10/17 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區東勢里太平西路65巷內一處汽車報廢回收廠，被里民踢爆無照偷跑營業2年多，作業噪音及異味引發里民不滿，疾呼市府有所作為；市府環保局10月初及上週經檢舉派員稽查，確認業者尚未取得廢棄物回收業登記證，卻堆置上百輛廢棄汽車，依違反廢棄物清理法第18條告發，將處最高30萬元罰鍰，限期業者11月中完成改善，否則勒令停業。

作業噪音引發里民不滿

業者表示，正在申請發照，居民反映環境髒亂或噪音，公司就立即改進，盼居民理性，不要傷害資源回收者。

東勢里長游鳳祿說，業者使用的土地原為農地，3年前申請變更用地時，里民以為是要設置汽車維修廠，2年前啟用後，竟是汽車報廢回收廠，大批廢棄車輛每天被載運到廠內處理，除噪音擾人清夢，廢油還會漏散至路邊，讓里民苦不堪言。

地方上經數度與業者協商無效，向市議員舒翠玲陳情，她調閱相關資料赫然發現業者的鐵皮廠房竟無使用執照，營運迄今僅有興辦事業計畫申請通過，未獲核發廢棄物回收業登記證，環保局之前稽查數次都未開罰，「縱容業者無照營業，形同共犯。」

舒翠玲表示，引起爭議的這處汽車報廢回收廠，廠址緊鄰民宅，上個月30日東勢里內另處廢棄汽車回收廠火警的案例，讓居民如驚弓之鳥，深怕祝融會找上門。

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