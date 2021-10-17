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    首頁　>　桃園市

    桃園東門市場啟用 全聯及20攤商進駐

    東門市場昨舉行啟用儀式，由市長鄭文燦（左二）主持。（記者謝武雄攝）

    東門市場昨舉行啟用儀式，由市長鄭文燦（左二）主持。（記者謝武雄攝）

    2021/10/17 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府以7億7000萬元重建桃園區東門市場昨天啟用，1樓20個攤商及全聯福利中心進駐，2樓以上仍大門深鎖；市府經濟發展局長郭裕信表示，2、3樓招商受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情拖累，該局跟全聯實業公司仍持續開發連鎖服飾及餐飲業等潛在客戶。

    消費送福袋 含購物金及禮券

    市長鄭文燦昨主持新東門市場啟用儀式表示，東門市場在1960年代是非常有特色的傳統市場，歷經火災，多年無法完成重建，桃園升格後，市府提出攤商退場機制，輔導有意願留下者轉型為美食街，讓市場展現新風貌；東門市場開幕慶祝期間天天有優惠，今天有500份福袋，民眾憑全聯春日分店不限金額消費憑據，即可獲贈福袋，內含市場購物金200元及全聯禮券100元。

    議員憂開幕後變蚊子館

    市議員林政賢說，東門市場預算由6億3000萬元追加至7億7000萬元，工程延宕2年4個月完工，遭審計部桃園市審計處點名疏失，他在9月28日議會定期會經發局工作報告時，質詢憂慮開幕後遲早變成蚊子館。

    郭裕信表示，東門市場原規劃容納東門、永和2市場攤販，東門108攤僅20攤留下，永和300攤都不願進駐，導致改建工程朝商場方向變更設計，全聯實業得標經營地下1樓至地上3樓的部分空間，1樓美食街9月16日試營運至今，已逐漸培養民眾採買習慣。

    2、3樓經營商場 由全聯招商

    郭說，東門市場的地下1至3樓為停車場，地上1樓為市場攤販及全聯，2、3樓委外經營商場業務，現由全聯招商中，3樓部分空間規劃設置東壽市民活動中心，4樓規劃提供警察局少年隊、婦幼隊使用，5樓規劃為社區關懷照顧據點暨C級巷弄長照站，滿足市民多元生活需求。

    東門市場美食街僅20個攤商進駐。（記者謝武雄攝）

    東門市場美食街僅20個攤商進駐。（記者謝武雄攝）

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