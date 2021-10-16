砂石壓死司機 鄭文燦：官員若涉不法絕不包庇

2021/10/16 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龜山區東萬壽路承恩砂石廠外牆坍塌，導致上百噸土方傾洩壓死路過的戴姓計程車司機，市長鄭文燦昨到罹難者靈堂致哀，家屬當場下跪陳情，懷疑案涉官商勾結，鄭文燦則強調，已對業者勒令停工並移送檢調，若有官員涉及不法，市府絕不包庇。

鄭文燦說，針對砂石廠違規事項，市府聯合稽查小組態度是該罰就罰，該停工就停工，如果多次處罰而未改善，就到達停工條件，這次事情除了停工，也把負責人依過失致死罪嫌移送法辦。

鄭文燦表示，市府會全面清查從1997年至今的稽查紀錄，看看公務員是否涉及違法失職，另請社會局協助家屬處理罹難者後事；他向死者家屬表達感同身受，代表市府跟家屬致歉，會把可能衍生的問題查清楚。

事發後，家屬發表聲明，質疑承恩砂石廠經市府跨局處多次開罰，仍7成土地占用國有地，為何還能營業？此外，幾百噸的土方堆置在臨道路旁的堆土場，卻只用薄薄的鐵皮屋撐住，還是一補再補，難怪會壓死人，這些土方歸哪個單位管理，市府要給個答案。

聲明文中抱怨，事發至今砂石廠負責人不見人影，社會局前天來2位社工，鄭文燦欠家屬一個道歉；家屬昨看到市長時，跪求查明真相給家屬交代，鄭允諾全力配合檢方調查並協助家屬善後。

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