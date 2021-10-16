接種流感疫苗 桃園305學校12/8前完成

桃園市轄學校師生陸續接種流感疫苗，市長鄭文燦（左二）昨在教育局長林明裕（左一）陪同下，視察龍安國小學生流感疫苗接種情形。 （記者謝武雄攝）

2021/10/16 05:30

〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕桃園市轄學校師生陸續接種流感疫苗，市長鄭文燦昨到龍安國小視察時說，有意在校施打的師生約29萬餘人，預計12月8日前完成305所學校接種作業，未於校內施打的學生，可持校方開立的補接種通知單，至衛生所或合約院所接種。

加購疫苗 供50歲以下教職員接種

鄭文燦表示，桃市去年起將教職員工納入流感疫苗接種對象，考量中央僅將50歲以上或有高風險慢性病教師納入公費施打對象，教育局加購1萬5600劑疫苗，供未滿50歲的教職員工接種。

市府衛生局長王文彥說，今年公費流感疫苗於10月1日開始施打，第1階段對象為醫事、衛生防疫人員、65歲以上長者、長期照顧相關機構長者等特定對象；第2階段11月15日起，施打對象為50至64歲的無高風險慢性病成人。

鄭說，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗及公費流感疫苗接種工作同時進行，國中、高中（職）及五專後天前完成校園BNT疫苗接種，且須與流感疫苗施打間隔至少7日，因此將於達到間隔時間後，陸續完成校園流感疫苗接種。

在校施打 學生比率達98%

市府教育局長林明裕表示，有意願在校接種流感疫苗的學生比率達98%，教職員工也達94%，將由專業醫療團隊入校完成施打，提升校園流感防護力。

武肺疫苗 月底達第一劑涵蓋率70%

另，鄭文燦提及，市府規劃10月底前達成施打武肺疫苗第一劑涵蓋率70%、兩劑涵蓋率30%的目標，近日將推動接種計畫，包括3萬5000多位68、69歲長者（原住民58、59歲）、6萬多位65到67歲長者（原住民55到57歲）施打第二劑莫德納疫苗。

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