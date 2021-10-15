桃園市內40處複合式大樓 2週內安檢

2021/10/15 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕高雄市鹽埕區「城中城」住商混合大樓昨天凌晨火災死傷數十人，悲劇震驚全國，桃園市政府消防局決定即起2週內，完成市內40處類似大樓的消防安檢工作；消防局長謝呂泉說，將派員針對屋齡較高的複合式大樓，使用熱顯像儀掃描高風險電路，協助民眾找出潛藏火災風險之處，並請管理委員會或住戶儘速改善。

桃園市長鄭文燦昨除在高雄市長陳其邁談及此災害的臉書貼文，留言表達「祈願罹難者安息，傷者早日康復，高雄加油」，也要求桃市消防局立即對市內老舊複合式大樓做消防安檢；消防局初步清查類似大樓共40處，桃園區22處、中壢區11處分居前兩名，餘為蘆竹區3處、平鎮區2處、龍潭區與大園區各1處，其中，屋齡30年以上的15處、20以上的18處。

熱顯像儀掃描高風險電路

謝呂泉表示，複合式大樓具有場所種類多、人員出入複雜等特性，若屋齡較高、設備老舊，防火避難設施與消防安全設備，可能在火災發生時無法發揮應有的效果，消防局將針對屋齡較高的大樓以熱顯像儀掃描高風險電路，安排消防搶救演練，並發送火災預防與應變文宣，強化民眾防災意識。

謝呂泉強調，複合式大樓若有消防安檢不合格的情形，消防隊員將依據消防法開具限期改善通知單，逾期仍未改善或複查不合格的大樓，將予開罰並限期改善。

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