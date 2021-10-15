中壢中華路二段下水道完工 解決淹水

中壢區中華路二段G幹線雨水下水道完工啟用，保障周圍200餘戶居民安全。（記者許倬勛攝）

2021/10/15 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府水務局辦理「中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程」昨天完工啟用，水務局在中華路二段與忠義路口、中華路二段189巷一帶，施作總長707公尺的雨水下水道系統，在中華路二段近黃屋庄溪的排水出口增設自動控制的抽水機組，納入「桃園市水情資訊系統」全時監控運作，豪大雨時發揮集水排水功能，保障周邊200餘戶不再受淹水之苦。

中壢區忠義里內有許多老房、工業區廠房，因地處低窪、管線老舊，區域排水量能不足，大雨來襲時積水難退，既有側溝宣洩不及，雨水、污水倒灌家戶，成為里民的惡夢。

200餘戶 不再受淹水之苦

里長簡秋榮說，中華路二段189巷就在黃屋庄溪的排水出口，百餘戶人家首當其衝，3年前汛期曾豪大雨淹至膝蓋，居民引頸期盼改善。

水務局向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，獲全額補助6000萬餘元，在當地興建雨水下水道、整建側溝，收納雨水並引流至黃屋庄溪排放；市長鄭文燦昨於完工啟用典禮上表示，過往中華路二段因排水斷面不足，常有路面積水問題，導致路基易受損，雨水下水道完工後，淹水點已消失無蹤，也讓用路人行車更平安。

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