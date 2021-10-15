桃園負債490億 「人均負債」六都最低

桃園市長鄭文燦（右）和議長邱奕勝商討中央補助款問題。 （記者謝武雄攝）

2021/10/15 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市財政局長歐美鐶昨在議會定期會提出工作報告時強調，桃市未償還債務餘額490億元，人均負債2.12萬元，歷年均為六都最低，但議員張桂棉、黃婉如指縣府時代人均負債僅1萬元，如今是債務倍增，對此，歐說，桃園升格後，各項重大建設同時啟動，市民有目共睹，這些建設未來絕對會為桃市帶來更多的稅收，成為最有發展的直轄市。

市府建設 重視財政紀律

歐美鐶表示，在中央補助款變動不大情形下，桃市各項重大建設同時啟動，舉債當然會增加，也獲不少中央補助，自有財源比例自然會降低，這是一體兩面，桃市人均負債的確是六都最低，顯示市府在建設時也很重視財政紀律。

取締違規、提升罰鍰 占開源60%

議員謝美英質疑，聽到桃市人均負債六都最低，卻高興不起來，因市府自有財源占歲入比例，從2015年83.12%到2020年75.59%，市府雖積極開源，依桃園市審計處對桃市總決算審核報告，市府加強取締違規案件和提升罰鍰案件收繳率，占開源的60%，難道市府自有財源是靠違規、酒駕、肇事開罰案件越多越好？把人民當提款機？

歐美鐶答說，全市1年的罰款收入僅10幾億元，預算占比不到1%，罰款是對違法違規開罰，維護社會公平正義，絕對沒有把人民當提款機。

議員不滿中央補助款 比彰化少

跨黨派議員關注桃市人口成長、創稅能力名列前茅，但中央補助款對桃市不公平，今年中央補助款出爐，一般性補助款部分，桃市獲52.78億元，從去年的全國第17名變成第18名，議長邱奕勝為此聲明會向中央抗議，若連同鄉鎮市的統籌分配稅款，桃市連彰化縣都不如，只比屏東縣多5億元，但彰縣、屏縣的人口，分別比桃市少98、147萬人。

歐美鐶表示，今年統籌分配稅款，桃市為全國第5，中央補助款為全國第18名，是受限於財政收支劃分法規定，一般性補助款每年最多成長0.6%，市長鄭文燦已積極向中央申請經費，但牽涉到修法，短期內不易有成果。

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