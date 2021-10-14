瘋狂實驗室 桃園萬聖城30日開城

嘻哈球場兩側各有巨型南瓜和蜘蛛，增添萬聖節超現實色彩。 （記者李容萍攝）

2021/10/14 05:30

〔記者李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕10月31日西洋萬聖節將至，桃園市政府觀光旅遊局主辦「2021桃園萬聖城－瘋狂實驗室」，將於10月30日至11月7日在桃園高鐵站前廣場開城，由科學怪人、螢光小女孩、拜金蜘蛛、南瓜人、骷髏人等5位鬼明星，帶領大家走進桃園萬聖城的瘋狂世界。

觀旅局長楊勝評表示，今年桃園萬聖城延續去年「邪惡無害、恐怖可愛」的風格，由金犢獎、金點設計標章的插畫師Saku操刀設計，主視覺以「瘋狂實驗室」為主題，活動期間每晚6點起，每半小時展演約5分鐘光雕秀，末場為10點；另，邀請動力火車、鼓鼓呂思緯等知名歌手變裝演出「萬聖城變裝演唱會」，安排「YOYO萬聖親子嘉年華」等。

同樣位於中壢區青埔特區的華泰名品城，即起至31日推出萬聖場景布置，有5、60年代的美式搖滾快餐店開起「南瓜派對」、南瓜古董汽車，還有搞怪巫婆、人面蜘蛛，造訪7、80年代的搖擺迪斯可，以及90年代的嘻哈球場佈滿蜘蛛網。

蘆竹區台茂購物中心10月27至30日舉辦「萬聖節餓靈古堡」系列活動，小朋友穿上萬聖節裝扮到4樓童裝區指定店家搗蛋，或到兒童遊戲場跟萬聖節主題裝置合照打卡上傳，即可獲贈小禮物或糖果，30日壓軸「主題扮裝大賽餓靈古堡扮鬼大賽」。

中壢區六和商圈多年來於10月底辦理萬聖鬼王遊六和活動，因武漢肺炎防疫考量，改辦商圈聯合行銷推廣活動，將拍攝短片於商圈粉絲團曝光。

華泰名品城有古董雪佛蘭轎車載著繽紛南瓜，一旁還有南瓜稻草人。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法