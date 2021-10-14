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    首頁　>　桃園市

    資本額剩3億 桃捷︰後年能轉虧為盈

    因疫情影響，桃園捷運載客量大幅減少，目前公司資本額僅剩三億元。（桃園大眾捷運股份有限公司提供）

    因疫情影響，桃園捷運載客量大幅減少，目前公司資本額僅剩三億元。（桃園大眾捷運股份有限公司提供）

    2021/10/14 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園大眾捷運股份有限公司30億元資本額，目前僅剩3億元，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未終結，外界估3年內負債恐達60億元，桃園市議會定期會昨天進行桃捷公司工作報告議程時，議員們批評，桃捷公司借款15億元，卻不需要經過議會同意，簡直是胡亂揮霍、債留子孫；桃捷董事長劉坤億答詢表示，借款是由董事會通過以支應資金周轉，等後年疫情稍緩，將能轉虧為盈。

    桃捷借款15億 議員憂債留子孫

    議員褚春來、林政賢、李柏坊、林俐玲、劉勝全、謝美英、段樹文、劉曾玉春、簡智翔、李家興、彭俊豪、舒翠玲等多位議員，昨都質詢關心桃捷公司虧損狀況，劉勝全甚至直指劉坤億：「營運前虧損12.87億元，到現在討不回來，你在當什麼董事長？」

    今年到9月 省下約1.34億

    劉坤億表示，除了涉及桃園機場捷運的營運安全、系統穩定與法令規範等項目，桃捷公司持續檢討撙節項目，包括調整直達車離峰時間班距、進行全廠站水電節約等，去年撙節1.28億元，今年到9月止也能省下約1.34億元。

    儘管如此，桃捷公司去年度仍虧損7.38億元，今年到9月止虧損7.53億元，桃捷公司人員說明，因自有資金逐漸減少，收入不足以支應營運支出，才會以公司名義申請短期借款15億元，其中2.3億元預計11月動用。

    機捷採租賃方式 公司認不合理

    桃捷公司預估後年疫情趨緩後可以轉虧為盈，桃捷公司主張，桃園機場捷運至今仍採租賃方式並不合理，若機捷的產權未順利移轉或營運前虧損未獲合理補貼，應比照新北環狀線模式，改為交通部鐵道局委託桃捷公司經營，虧損由中央負擔。

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