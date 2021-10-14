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    首頁　>　桃園市

    桃園機場設空品維護區 柴油車將管制

    市府環境保護局推動桃園國際機場空氣品質維護區，昨由副市長高安邦（中）代表市長鄭文燦宣示政策明年元旦上路。（記者魏瑾筠攝）

    市府環境保護局推動桃園國際機場空氣品質維護區，昨由副市長高安邦（中）代表市長鄭文燦宣示政策明年元旦上路。（記者魏瑾筠攝）

    2021/10/14 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園國際機場近10年貨運量增加40%，貨車排放的廢氣，讓桃園市承受大量空氣污染，市府環境保護區推動桃園機場為全國第一座機場「空氣品質維護區」，明年元旦起，透過智慧車牌辨識系統、路邊攔查，揪出未符合排煙檢驗標準即進入桃機的一、二期柴油大客貨車，最高開罰6萬元。

    大型柴油車 70%來自外縣市

    副市長高安邦表示，據環保局統計，進出桃園國際機場的大型柴油車中，有70%來自外縣市，排煙未檢測合格的一、二期柴油大客貨高達72%，市府依空氣污染防制法，並按污染物特性、防制需要等，在桃園機場劃設全國首座機場空品維護區，未來進入機場的柴油大客貨車輛，必須通過檢驗管制才能通行。

    包括機場、台15線、台4線

    環保局空氣品質保護科長張書豪表示，機場空品維護區的範圍包括機場、台15線國際路一至三段、台4線三民路一至二段等道路，宣導期9月1日至12月底，期間預計發送30萬則細胞簡訊，並透過移動式排煙檢測服務、張貼宣導海報等方式宣傳周知。

    明年元旦起，要進出桃園機場的1999年6月底前出廠柴油大客貨車，均須有排煙檢測合格，才能進入，屆時會在國道2號進入機場航廈前的高速公路終點、台4線轉機場貨運園區入口架設車牌辨識系統，如揪出有未取得合格紀錄的進入者，最高可處6萬元罰款。

    五崧捷運公司 已汰舊車換新車

    「地球只有一個，希望能盡一份心力。」五崧捷運公司人員表示，不僅地方政府管制，包括新竹、台南等科學園區，連台積電、台塑南亞集團都要求進入廠區的車輛，須有排煙檢測合格標章，五崧已經汰舊車換新車，而無一、二期車輛；聯倉交通公司人員說，公司約有3、40%運量在桃園機場，罰款事小，空污事大，除將一、二車汰換完畢，更進一步汰換三期車。

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