颱風影響降豪雨 八德區僑興新村積水

受圓規颱風外圍環流影響，八德區僑興新村昨出現積水情形。（市府水務局提供）

2021/10/12 05:30

〔記者魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕受圓規颱風外圍環流影響，桃園市前天深夜起開始降下豪雨，石門水庫也從前天深夜11點起採取雙機發電實施調節性放水，經濟部水利署昨天上午更對桃園市發布豪雨警戒，提醒民眾提高警覺；市府水務局昨天中午接獲八德區僑興新村發生積水，經派員前往八德區豐德路89巷口開啟抽水站、積水隨即消退，其餘各地未傳出相關災情。

桃園市前天深夜起持續有明顯雨勢，到昨天午後降雨才告趨緩，但入夜後又開始降大雨。水務局說，「警戒縣市」是指放水中的水庫，在放水或調節性洩洪時，可能會影響到的縣市須留意警戒，例如石門水庫發布「水庫放流警戒」放水中，雙北、桃園市的下游地區民眾就須保持警戒。

石門水庫上半年因久旱少雨水情不佳，5月30日大壩水位降至最低水位202.89公尺、蓄水量僅1551萬噸，受惠6月梅雨鋒面及多個颱風外圍環流接力帶來數波雨量，7月下旬重返滿水位，隨著圓規颱風外圍環流影響，昨天集水區單日破百毫升的雨量，截至昨晚6點距離滿水位僅剩24公分，為確保庫區安全，昨晚7點30分以每秒鐘800立方公尺執行調節性放水，請民眾勿不要到河道內從事遊憩、漁撈等活動。

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