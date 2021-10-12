鄭文燦探望國慶寶寶 贈育兒禮物

市長鄭文燦（右）探望國慶寶寶，與新生兒爸爸開心合影。（記者李容萍攝）

2021/10/12 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府衛生局統計，國慶日全市28家接生醫療院所共誕生107名國慶寶寶，與去年國慶日相比增加17名，不過，今年至今整體出生率仍較去年下降；市長鄭文燦昨前往平鎮區宋俊宏婦幼醫院探望國慶寶寶，送上祝福與育兒禮物，他表示，桃園今年出生人數預估約落在1萬9000人至2萬人左右，提高生育率是市府重要政策，市府持續透過提供生育、托育補助及打造友善托育環境，讓年輕夫婦無後顧之憂，鼓勵年輕人能多生育。

鄭文燦指出，桃園市於2016至2020年間，出生人數共11萬2731人，平均1年約有2萬2500名新生命報到，準媽媽懷孕期間，市府提供多樣的孕期服務，諸如健康幸福家庭補助、婚後孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺檢查、第1孕期母血唐氏症篩檢、中醫助孕養胎調理等，同時也積極增設公共化幼兒園據點，並提供生育津貼、育兒津貼等，減低年輕家庭育兒壓力。

宋俊宏婦幼醫院院長宋俊宏表示，該院今年誕生16名國慶寶寶，有12個自然產、4個剖腹產，喜迎6位男寶寶、10位女寶寶，其中產下第3胎的產婦達到3人；鄭文燦昨天一一送上母乳保溫袋、口水巾、保鮮便當盒、野餐墊等育兒禮物給產婦及其家人，祝福寶寶們健康平安長大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法