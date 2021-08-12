經費4.4億 國2大竹交流道增青埔高架橋

2021/08/12 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府規劃增設國道2號大竹交流道「青埔高架橋」，直接跨越大園區中正東路抵達中壢區青埔地區，總經費4億4000萬元，目標2025年完工，以紓解每逢假日就塞車的車流，匝道連接的大園區南青路配合外拓為10公尺寬，以維持南青路既有容量。

可紓解假日車流 2025年完工

青埔地區因新光影城、Xpark水族館、IKEA、華泰名品城等商業設施進駐，加上職棒定期賽事、高鐵站旅客疏運等，每逢假日或特定節日，鄰近的國道2號大竹交流道周邊就會塞車，市府交通局長劉慶豐昨在市政會議中，進行「大竹交流道青埔高架橋建設暨南青路拓寬10公尺」專題報告，提出具體解決之道。

劉慶豐說，青埔高架橋計畫去年3月完成可行性研究報告後，送交通部審查，今年7月28日通過，設計高架橋長度約761公尺，總經費達4億4000萬元，交通部負擔工程費3億6100萬元，市府負擔用地拆遷費7900萬元。

市長鄭文燦表示，大竹交流道青埔高架橋完成後，國道2號出口匝道車流可由高架橋直接行抵青埔地區，轉移近8成的交通流量，節省用路人15到20分鐘的車程；南青路拓寬工程將由市府工務局與公路總局協調後，交給市府航空城工程處代辦。

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