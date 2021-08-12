給補助送優惠 桃園市府旅遊3案振興觀光

「加倍愛桃園」提供自由行旅客入園費或體驗費買1送1優惠，包括石門水庫等景點。（記者陳璟民攝）

2021/08/12 05:30

〔記者周敏鴻、謝武雄、許倬勛、陳恩惠／桃園報導〕桃園市政府將於16、23、30日，接連推出「相揪來桃園」、「桃園金牌好遊」與「加倍愛桃園」，都在10月截止；市長鄭文燦昨天主持市政會議時說明，觀光旅遊產業可說是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情海嘯第一排受衝擊對象，希望這3項方案作為疫情警戒降級後的振興暖身計畫，帶動旅宿業收益與觀光人潮。

3案分16、23、30日起推出

依市府觀光旅遊局規劃，「相揪來桃園」方案將補助旅行社推出團體旅遊在桃市2天1夜的行程，必須入住桃市合法旅宿，並參訪2處市境景點，市府補助每位旅客700元，名額預計為1萬5000人次。

補助700元 名額1.5萬人次

觀旅局長楊勝評說，「桃園金牌好遊」是徵選旅行社的桃園優質遊程15條，每條遊程補助旅行業10萬元，屆時搭配民眾票選、抽獎活動，讓中獎者可免費體驗遊程，藉此鼓勵旅行業者帶領民眾深度探索桃市，活絡桃市觀光。

景點使用 最多可折抵300元

楊勝評表示，「加倍愛桃園」將提供 自由行旅客觀光景點入園費或體驗費的買1送1優惠，10月31日前到公布的景點使用，最多可折抵300元，目前規劃使用範圍包括市境風景區、觀光工廠、休閒農場，以及埔心牧場、小人國、石門水庫遊艇搭乘、龍潭大池等設施。

孕婦、長者接種 可搭免費計程車

至於「COVID-19公費疫苗預約平台」第5輪疫苗接種，桃市的孕婦及65歲以上市民，可電話預約免費搭乘愛心計程車，提供服務的車隊有合作、新利達、大文山、大都會、新梅衛星車隊與台灣大車隊等。

開放內用 4家違反防疫指引

桃市7月27日開放餐飲內用至今，市府衛生局稽查308家餐廳，有4家違反防疫指引，沒有員工體溫測量紀錄，或同桌無梅花座、隔板等，衛生局要求業者改善，若再次稽查仍違規，將依傳染病防治法開罰最高1萬5000元。

桃市八德區宗鼎金屬工程、桃園區龍霖開發與新北市佳展建設，顧及疫情導致弱勢家庭更困窘，聯手準備柴米油鹽等民生物資，捐給八德區的千餘家低收入戶，昨由區長邱瑞朝代表接受，並回頒感謝狀。

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