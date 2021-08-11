桃園無號誌、易肇事路口改善 明年底完成

交通局於蘆竹區南山路二段394巷設置停、讓標誌。（市府交通局提供）

2021/08/11 05:30

〔記者許倬勛、陳璟民／桃園報導〕桃園市政府配合行政院「道路安全秩序與交通安全改進方案」，檢討市轄道路無號誌化又易肇事路口1055處，去年5月到明年底投入3131萬元，施設停、讓標誌或標線，肇事較高或視距較不明顯路口，再設置內照式標誌或太陽能路面閃光標記，明確幹、支道劃分，減少車禍發生機會，至今做好737處，達成率69.85%，剩下318處在明年底前完工。

設置停讓標誌 明確幹、支道劃分

市府交通局交通工程科長劉廣堂昨天表示，經評估已改善路口的肇事率確有下降，決調撥經費，增加改善600處無號誌路口，集中在龜山、中壢、桃園等區，預計今年底完成。

調撥經費 增加改善600處路口

「有停、讓標誌或標線的就是支線。」劉廣堂說，無號誌路口的車禍發生肇因多是駕駛人得依行車動向判斷，區分幹、支道路權，如駕駛人欠缺禮讓觀念，或不知誰該讓誰，就易發生車禍事故，也難釐清肇責，增設停、讓標誌或標線的用意，就是明確區分幹、支道路權。

劉廣堂舉例，已改善路口如桃園區益壽二街與其41巷口、蘆竹區南山路二段與其394巷口、八德區龍宮街33巷與其11及25弄口；將改善路口如大園區中山南路與其336巷口、蘆竹區大華街與其73巷口、桃園區長沙街與陽明二、三街口等。

桃園三民路、朝陽街口等 納改善

另，桃園區三民路與朝陽街口、桃園區經國路與大興西路一段口、蘆竹區南山路與南崁路一段口，因往來車流量大，或附近有小型路口、岔路，也是易肇事路口。

經納入改善標的，已依當地路型環境設置斑馬線、行人專用號誌、路口共桿式交通設施等。

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