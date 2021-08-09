雨炸復興區 土石沖民宅撤7戶20人

民眾出遊幽靈瀑布遇溪水暴漲受困，桃園警、消架設繩索橫渡合力救援。（記者李容萍翻攝）

2021/08/09 05:30

桃119線路樹倒、高義雪霧鬧聯外道路土石崩落 中斷交通均已搶通

〔記者李容萍／桃園報導〕受熱帶低氣壓與西南氣流的影響，復興區前天下起猛烈大雨，造成義盛里一處邊坡發生土石崩塌、崩塌面積約50平方公尺，三民里15鄰一戶民宅後方土石滑落造成威脅，復興區公所晚間急撤7戶、20人，大雨也造成桃119線8.3公里處的路樹倒塌，及高義雪霧鬧聯外道路半夜崩掉，義盛里崩坍處因民宅後方邊坡有擋土牆，空間狹窄、大型機具無法進場，其餘均完成搶修和搶通。

將以人力作業搶修民宅

復興區長游正英表示，這次強降雨造成山區多處崩塌，其中以義盛里民宅後方最嚴重，土石挾帶竹枝流入民宅後方，區公所立即疏散6戶、16人到小烏來山莊安置，經評估現場將以人力作業進行搶修，預計2個工作天完成；另外，三民里15鄰一戶住家後方也有土石滑落，一家4口到大溪依親撤離；高義下蘇樂聯外道、高義雪霧鬧聯外道路的土石崩落，經連絡合約廠商連夜搶通，讓居民能安全進出。

幽靈瀑布受困者已獲救

另外，消防局第四大隊巴陵分隊、大溪警分局昨天上午10點22分獲報，4名新北市民結伴前往復興區三光里復華部落下方幽靈瀑布，在攀爬過溪時突遇溪水暴漲，當中有2人受困對岸，警、消獲報後組15人搜救隊伍，在架設繩索橫渡過溪，分著身體護背、穿救護衣溯溪，花了1個多小時，把2名受困者拉回岸上。

警消籲近日少走山區道路

警、消提醒，近日受熱帶性低氣壓外圍環流影響，連日雨勢造成山區公路土坡含水量易達臨界飽和，容易發生土石流、落石坍方等災害，呼籲民眾非必要應避開山區路段，以免發生危險。

另一方面，繼先前烟花颱風外圍環滿灌飽石門水庫，這兩天集水區大雨不歇，所降雨水陸續入庫，北區水資源局前天2度開啟排洪道擴大調節性放水，截至昨晚6點大壩水位降至243.91公尺、蓄水量1億9340萬噸、蓄水率95.43％，而累計出水量達6554萬噸，已放水超過4分之1座水庫的水量，後續將操作維持滿庫水位。

土石流沖入民宅，警方緊急撤離7戶20人。（記者李容萍翻攝）

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