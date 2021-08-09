桃園增1確診 活動史在北市

2021/08/09 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市昨天由北市移入1例本土武漢肺炎確診個案，案15890為20多歲無業且居無定所男子，與基隆市8月2日確診的案15809男子是友人、也是接觸者遭匡列卻失蹤，經警政系統在北市大安區尋獲，入住防疫旅館隔離，經採檢確診、Ct值34；疫情資料顯示，其感染源案15809於7月23日由內湖某銀行離職後，與北市特殊交友圈成員案15774同赴旅館開趴染疫，讓案15890成為特殊交友圈第二層的傳播鏈之一。

有接觸史 被匡列卻失蹤

市長鄭文燦指出，由於基隆市衛生局7月31日接獲台北市通知，4天內分別在松山、大安及信義區四處參加旅館轟趴的案15774於7月30日確診，匡列1名接觸者為案15809的基隆市民，基市衛生局立刻追蹤隔離，進行PCR採檢確診，後收治在基隆長庚醫院，並緊急匡列其密切接觸的11名親友，其中2人為基隆同住的親人，2人住台北市，7人住新北市，另1人為失聯的則是案15890。

警政以電子軌尋獲

鄭文燦說，因案15890居無定所，經警政單位協尋，近日透過其電子軌在北市大安區尋獲，由北市衛生局安排入住防疫旅館，經採檢確診，其活動史多在北市，至少2個月沒踏足桃園，詳細足跡由台北市疫調追查。

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