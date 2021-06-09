桃園集合住宅廢水溢流南崁溪 可罰2300萬

南崁溪上週溪水變成黃色混濁狀，經查發現是一處集合住宅工地沉澱池效果不佳，導致廢水溢流。 （市府環境保護局提供）

2021/06/09 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕南崁溪桃園區段上週出現溪水變成黃色混濁狀，居民懷疑有不肖業者偷排廢水，市府環境保護局獲報派員稽查，發現是桃園區一處集合住宅工地沉澱池效果不佳，導致廢水溢流；環保局前天再度稽查，發現業者仍未改善，將依違反「水污染防治法」對業者開出2張罰單，最高可開罰2300萬元。

環保局開出2張罰單

有居民反映，這一週來發現南崁溪的溪水呈土黃色，原先以為是大雨沖刷土石，造成溪水混濁，但多日來情況卻未見改善，還出現大批死魚，懷疑有不肖廠商趁大雨偷排廢水。

環保局接獲檢舉，本月2日派員循著水線往上游稽查，發現桃園區一處集合住宅工地的沉澱池沉澱效果不佳，造成泥水經由道路側溝流入東門溪，再匯流至下游南崁溪，當下依違反水污法第30條告發，可處3萬元至300萬元罰鍰。

環保局前天上午再派員至南崁溪上游的東門溪勘查，稽查人員先至潮陽公園取水檢測，水質酸鹼度中性、水溫28.2°C，雖未含重金屬銅、鎳等，但水色呈淡黃色，隨後再至上游該工地稽查，發現廠商仍未依逕流廢水削減計畫內容實施，再度依違反水污法第18條告發，可處業者6萬元至2000萬元罰鍰，目前由業者陳述意見中。

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