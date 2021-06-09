為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    斥資6200萬 改善龜山工業區大誠路、興邦路淹水

    前年七月大雨，造成大誠路側溝溢淹。（水務局提供）

    前年七月大雨，造成大誠路側溝溢淹。（水務局提供）

    2021/06/09 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕2012年桃園發生612水災，龜山工業區因東門溪溢流成為重災區，市府事後對東門溪最大支流大灣溝完成箱涵拓寬工程，但因大灣溝仍有部分水流往大誠路，但大誠路的排水路有束縮、地勢低窪情形，導致大誠路、興邦路一帶還是會淹水；市府水務局為此再進行改善工程，經費約6200萬元，預計明年3月底完工。

    預計明年3月底完工

    「大誠路、興邦路排水系統改善工程」為龜山工業區管理中心向經濟部工業局爭取提案，由工業局補助經費6000萬元，委託市府水務局發包，工程包括大誠路側溝排水改建、將長度500米側溝拓寬，並由原先1.8米拓寬為2.9米，另將行道樹向路側移植。

    大誠路 側溝排水改建

    此外，興邦路也進行側溝排水孔改善工程，原有排水孔寬60公分、高僅5公分，且無格柵蓋，排水孔將改為寬60公分、高20公分，並增設長、寬各60公分的格柵蓋，側溝長度約900米，每隔5公尺做一個排水孔，預計設置180個排水孔。

    另方面，興邦路43巷口原有1部抽水機、抽水量為每秒0.1立方公尺（cms） ，將增設2部抽水機、抽水量為0.2cms，完工後將有3部抽水機，抽水量0.3cms；興邦路39巷口原有1部抽水機、抽水量為1cms，也將增設2部抽水機、總計抽水量1cms，完工後，當地將有3部抽水機，抽水能量可達2cms。

    興邦路 排水孔增設格柵蓋

    水務局長劉振宇表示，2018、2019年間的多場大雨，都造成大誠路側溝溢淹至馬路、興邦路淹水情形，「大誠路、興邦路排水系統改善工程」完成後，可以加速大灣溝支流的排水流向西坡渠，改善淹水面積約5公頃，有36家廠商受惠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門
    桃園市確診個案16例修正為14例 足跡有中壢客運1路
    2021/06/05 15:25

    桃園市確診個案16例修正為14例 足跡有中壢客運1路

    鄭文燦：雙北移居桃園有症狀、與雙北確診相關民眾應採檢
    2021/06/02 11:45

    鄭文燦：雙北移居桃園有症狀、與雙北確診相關民眾應採檢

    獨家》桃市復興區公所2員工確診 下午起停止洽公、擴大篩檢
    2021/06/02 17:20

    獨家》桃市復興區公所2員工確診 下午起停止洽公、擴大篩檢

    桃市7年增建20座立體停車場 鄭文燦：持續打造友善停車環境
    2021/06/02 14:25

    桃市7年增建20座立體停車場 鄭文燦：持續打造友善停車環境

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播