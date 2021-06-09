斥資6200萬 改善龜山工業區大誠路、興邦路淹水

前年七月大雨，造成大誠路側溝溢淹。（水務局提供）

2021/06/09 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕2012年桃園發生612水災，龜山工業區因東門溪溢流成為重災區，市府事後對東門溪最大支流大灣溝完成箱涵拓寬工程，但因大灣溝仍有部分水流往大誠路，但大誠路的排水路有束縮、地勢低窪情形，導致大誠路、興邦路一帶還是會淹水；市府水務局為此再進行改善工程，經費約6200萬元，預計明年3月底完工。

預計明年3月底完工

「大誠路、興邦路排水系統改善工程」為龜山工業區管理中心向經濟部工業局爭取提案，由工業局補助經費6000萬元，委託市府水務局發包，工程包括大誠路側溝排水改建、將長度500米側溝拓寬，並由原先1.8米拓寬為2.9米，另將行道樹向路側移植。

大誠路 側溝排水改建

此外，興邦路也進行側溝排水孔改善工程，原有排水孔寬60公分、高僅5公分，且無格柵蓋，排水孔將改為寬60公分、高20公分，並增設長、寬各60公分的格柵蓋，側溝長度約900米，每隔5公尺做一個排水孔，預計設置180個排水孔。

另方面，興邦路43巷口原有1部抽水機、抽水量為每秒0.1立方公尺（cms） ，將增設2部抽水機、抽水量為0.2cms，完工後將有3部抽水機，抽水量0.3cms；興邦路39巷口原有1部抽水機、抽水量為1cms，也將增設2部抽水機、總計抽水量1cms，完工後，當地將有3部抽水機，抽水能量可達2cms。

興邦路 排水孔增設格柵蓋

水務局長劉振宇表示，2018、2019年間的多場大雨，都造成大誠路側溝溢淹至馬路、興邦路淹水情形，「大誠路、興邦路排水系統改善工程」完成後，可以加速大灣溝支流的排水流向西坡渠，改善淹水面積約5公頃，有36家廠商受惠。

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