大雨來襲 龜山區文化一路積水 達34公分高

龜山區文化一路（靠近機場捷運A8站）淹水深度達34公分。（水務局提供）

2021/06/05 05:30

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕受彩雲颱風及梅雨鋒面影響，桃園市各行政區昨均有大雨，市府水務局暌違已久地開設三級應變中心監測防災，龜山區文化一路（機場捷運A8站下）下午積水曾達34公分高（見圖，水務局提供），阻礙車流，所幸雨勢來得快、退得也快，並未釀災；石門水庫則受益降雨，截至晚上6點，大壩水位回升至214.22公尺（滿水位245公尺）、蓄水量3799萬噸、蓄水率18.7%，水情有所緩和。

水務局長劉振宇表示，三級開設後，備妥4萬3098個沙包、防汛鼎塊4126塊等，針對易淹水地區預備移動式抽水機137台，鎖定4處重要防汛熱點，注意光華坑溪等土石流潛勢溪流情形。

石門水庫集水區昨到晚上6點累積雨量以石門觀測站122毫米最多，霞雲站30毫米次之；水利署北區水資源局昨整備防颱，完成水庫的土木設施、水工機械、監測與警報系統、備援電力等安全檢測，也將阿姆坪攔污索架設完成，攔截漂流木，避免流入水庫；北水局副局長郭耀程說，中庄調整池已蓄滿水約505萬噸，可在石門水庫排砂期間，視各淨水場的濁度，協助板新地區、北桃園地區民生供水。

台灣自來水公司配合桃園捷運綠線G10車站工程，辦理「桃園區大興西路管線遷移工程」，11日晚上10點至12日下午4點施工期間，桃園區莊敬、長德、慈文、中寧、新埔、寶安、瑞慶、自強、明德、同安、同德、汴洲等12個里暫時停水，蘆竹區新南路一段、中正路、南崁路一段、南山路一段沿線水壓降低，共影響約3萬6000戶，家戶宜貯水備用。

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