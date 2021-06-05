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    首頁　>　桃園市

    會考成績單延一週 桃園各入學管道順延

    國中教育會考成績單寄發時間順延1週，桃園考區逾2萬名學生受影響。 （資料照，記者魏瑾筠翻攝）

    國中教育會考成績單寄發時間順延1週，桃園考區逾2萬名學生受影響。 （資料照，記者魏瑾筠翻攝）

    2021/06/05 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，教育部宣布國中教育會考成績單寄發時間順延1週，並與補考成績單統一於11日寄發，對此，桃園市府教育局表示，桃園考區逾2萬名學生受影響，連帶使各入學管道同步「延期1週」。

    彈性受理報名、報到及放棄

    教育局官員說明，為避免群聚感染，將彈性受理各入學管道學生報名、報到及放棄，免試入學線上系統將開放學生自行列印報名表功能，學生可於列印並簽名後，採傳真、拍照或掃描等方式，將報名資料寄送國中端承辦人，再由國中端核對資料，並至主辦學校壽山高中現場繳件或郵寄集體報名。

    至於學生報到及「報到後聲明放棄錄取資格」，教育局官員說，各高中可自行依學校狀況自行評估，採線上、傳真、電話或現場等方式辦理。

    實用技能學程輔導分發入學、技藝技能優良學生甄選入學、直升入學及特色招生專業群科甄選入學等管道，均配合延後1週放榜，並於17日報到。

    如果學生不滿意錄取結果，要參加免試入學志願選填，必須在18日前向錄取學校辦理聲明放棄錄取資格並取得證明，才能參加24日開始的免試入學志願選填。

    教師甄選 延至7月辦理

    原預訂6月舉辦的教師甄選均延至7月辦理，影響人數近8000人，詳情可至教育局官網查詢。

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