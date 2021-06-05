桃園保台公園、海螺園區 疫情影響擬延期開放

永安海螺文化體驗園區主體工程已竣工，受到疫情影響，可能延至年底開幕。 （市府客家事務局提供）

2021/06/05 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響所及，桃園市「國家級台3線客庄浪漫大道計畫」裡的「1895乙未保台紀念公園」、「永安海螺文化體驗園區」，原定9月前啟用，但市府客家事務局表示，工班為防疫而分流施工，目前進度未落後，但為求慎重，若9月疫情仍嚴峻，考慮取消啟用儀式或視情況展延到年底開放。

客家局產業設施科專員莊振隆昨說，新屋區永安漁港畔的海螺園區前年3月開工，主體工程已竣工，僅剩展示廳及室內裝修工程；平鎮區育達路二段及復旦路二段間的乙未保台紀念公園，主體工程同樣竣工，僅剩展覽館及停車場裝修工程，為避免群聚染疫，工班分組分流控管，難免影響整體完工時程。

市府工務局官員表示，各工區依照防疫規定，要求工人口罩「戴好戴滿」、出入實聯制，若出現疫情，人員無法隔離或調度有問題，可依規定報請停工，目前僅有阿姆坪水上訓練中心工地傳有工人擔心與確診者足跡重疊，自行請假自主健康管理，但經釐清並無接觸。

工務局官員指出，桃園市的重大建設如「市立圖書館新建總館」，已完成圖書館棟與電影院棟主結構體，工程進度約66%，預計明年5月完工；中壢區青埔特區「桃園流行音樂露天劇場」，已完成地下停車場地坪、周圍景觀等，工程進度約98%，預計月底完工，開幕日期受疫情影響，暫未敲定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法