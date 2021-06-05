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    首頁　>　桃園市

    職場染疫 鄭文燦：視同職災可補償

    人安基金會認為街友露宿街頭，更容易成為疫情的受害者，呼籲讓他們施打疫苗。（人安基金會提供）

    人安基金會認為街友露宿街頭，更容易成為疫情的受害者，呼籲讓他們施打疫苗。（人安基金會提供）

    2021/06/05 05:30

    〔記者周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕桃園市勞工若在提供勞務的過程感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），或在工作場所觸及確診個案而確診，桃園市長鄭文燦昨說，市府將從寬認定為職業災害，報到勞動部職業安全衛生署，讓勞工可請領勞動基準法中的醫療費用、工資、失能、死亡補償等，市府適用勞基法人員、市內民間事業單位人員都一體適用。

    可領工資、失能、死亡補償

    桃市境內責任醫院已強制患者住院、開刀前，須做PCR核酸檢測，非陽性才能入院手術，鄭文燦昨主持市府防疫專案會議時強調，為了加強對醫療機構與民眾的保護，鼓勵民眾多利用通訊診療，減少前往醫院，全市已有22家醫院、183家西醫診所、74家中醫診所，通過健保署的通訊診療計畫來服務民眾。

    新增11例確診個案

    桃市昨增11例武肺確診個案，其中，發生群聚事件的龜山區1處工廠被匡列採檢的3名員工也確診，該廠累計14人確診；八德區1處工廠的員工確診後，昨再增3名家人確診。

    人安基金會籲讓街友打疫苗

    人安基金會昨起在轄屬平安站臉書發動線上連署，呼籲政府基於人道生存及街頭公衛防疫考量，讓列冊街友施打疫苗，除可降低染疫與傳播風險，也給予弱勢族群最直接的救命針。

    市府社會局長鄭貴華回應，政府對公費疫苗訂有施打順序，該局會協助符合資格的街友施打，自從三級防疫警戒啟動，已對街友發放口罩、乾洗手、食物及量測體溫等，並提供2個月庫存量。

    在我國疫情嚴峻之際，與桃園市友好的日本香川縣知事濱田惠造、千葉縣成田市長小泉一成、法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區主席法拉利、美國德克薩斯州達拉斯郡監督Clay Jenkins、韓國慶尚北道龜尾市長張世龍等人，分別透過推特、臉書或慰問信隔海送暖，為台灣祈願加油。

    桃園市政府公布確診個案足跡。（桃園市政府提供）

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