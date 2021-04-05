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    首頁　>　桃園市

    新屋葉五美公塔 清明祭祖120人代表

    新屋葉五美公塔因應疫情，由五大房派代表一二○人參加祭祖。（記者李容萍攝）

    新屋葉五美公塔因應疫情，由五大房派代表一二○人參加祭祖。（記者李容萍攝）

    2021/04/05 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕新屋區往年有萬人參加的「葉五美公清明祭祖」，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未解，葉家延續去年防疫作為，昨由5大房派代表參加清明祭祖並採實名制，總計僅有120人參加，出席者需全程戴口罩、量體溫、噴灑酒精消毒後才能進場祭拜祖先。

    往年萬人參加 因疫情縮減

    葉春日公派下協進會理事長葉國傑表示，往年清明節都有很多海外子孫回台祭拜，但現在返台得居家檢疫14天，該會配合防疫，決定縮減參拜人數，僅由5大房派代表參拜，並透過上香向祖先稟告祭祖掃墓活動因疫情從簡，盼祖先不要見怪，也保佑子孫身體健康。

    市長鄭文燦前往葉五美公祖塔致意說，葉春日公在新屋區可謂開台第一代開基祖，當時葉春日公攜兒子葉特鳯公渡海來台，在新屋區大牛欄一帶落腳、建立家業，葉春日公的孫子分別取名大榮、大華、大富、大貴、大春，「榮華富貴春」正代表人間5大美事，因此稱為「葉五美公」，「春」在客語、閩南語和「餘」有諧音，提醒子孫追求榮華富貴之餘，健康、時間也有餘，才是真正的幸福。

    葉五美公清明祭祖是地方盛事，過往曾有萬人掃墓的場景，去年清明祭祖因疫情縮小規模，今年持續配合防疫措施。

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