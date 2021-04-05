中壢公所摘花、果 「中大木棉道」美景消失

中央大學前筆直的木棉道美景，今年提早消失，令專程前往拍照民眾傻眼。（記者李容萍攝）

2021/04/05 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕清明節前後是木棉開花的季節，國立中央大學前中大路一直到學校正大門全長約400公尺，兩側遍植約150棵木棉樹，每年火紅木棉花同時盛開，相當壯觀，有北台灣最美的木棉道美譽；不過，今年盛開的木棉花因中壢區公所公園管理課連日派員進行摘花、摘果，紅紅的木棉道美景提早消失，令前往拍照民眾傻眼。

民眾反映 落果易打滑危險

木棉樹形高壯宏偉具陽剛之美，又被稱為「英雄花」，木棉花開讓人賞心悅目，不過，木棉花朵掉落地面時，因含水量高，爆漿噴出汁液不易清洗，行人不慎踩破花果容易打滑，木棉結果後棉絮、種子亂飄，讓對棉絮過敏者苦不堪言。

中壢區公所公園管理課長李永洲表示，近日中大路兩側有大量木棉花掉落人行道及路側，當地五權里長謝浩炎通報掉落的木棉花易造成路面及人行道打滑，恐有安全疑慮，區公所為避免木棉花大量掉落造成環境髒亂與危害人車通行安全，及其蒴果開裂後棉絮隨風飄散易使敏感族群過敏，排定今天之前完成中大路的木棉摘花摘果作業。

對於摘花摘果惹議，李永洲說，市府養護工程處3月函文，市境部分不適合做為行道樹的樹種，例如木棉、黑板樹、阿勃勒、臘腸樹等，基於保護立場，可視生長情況及氣候變化進行摘花摘果或修剪。

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