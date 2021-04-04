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    首頁　>　桃園市

    崙坪地景園區 新景點「甲殼」亮相

    藏在樹林裡的「甲殼」為純木造、跨度達37公尺，夜景照明十分絢麗。 （桃市府都發局提供）

    藏在樹林裡的「甲殼」為純木造、跨度達37公尺，夜景照明十分絢麗。 （桃市府都發局提供）

    2021/04/04 05:30

    〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕桃園市觀音區崙坪文化地景園區內新景點「甲殼」木構造建築，造型類似烏龜外殼，跨度達37公尺，為目前國內最長曲梁懸臂木構造，夜景照明絢麗，3月完工，選在今天兒童節亮相，邀請狂美交響管樂團演出「補天特工隊」，讓民眾沉浸在視覺與音樂的雙重饗宴。

    木造建築 造型類似烏龜外殼

    市府都市發展局官員表示，廣達6.3公頃的崙坪園區，原為日治時期國際電話株式會社觀音崙坪受信所所在地，1986年設施搬遷後逐漸荒廢，都發局用1.6億元依地景地貌整建，曾舉辦地景藝術節，園區於2019年11月開園並交由客家事務局管理，再投入5800萬元經費，由中央客家委員會補助78%，完成「甲殼」木構造建築，民眾可在YouTube觀賞建造過程。

    這座藏在樹林裡的「甲殼」，半開放式的空間可提供展演等使用，客家局今天下午3點邀請狂美交響管樂團演出，民眾可趁清明連假前來漫步、聽音樂。

    軌道願景館 辦競速組裝賽

    兒童節前夕，市府捷運工程局在桃園軌道願景館舉辦「堆積軌道夢．積木快手我最勁」競速組裝比賽，首次發表限量版捷運綠線車廂微型積木，及新登場的等比例縮小捷運綠線車廂拍照看板，市長鄭文燦到場與小朋友同樂，祝福兒童節快樂。

    捷工局長陳文德說，捷運綠線車廂於去年票選，軌道願景館搭配兒童節主題開發適合親子共同組裝的微型積木車廂鑰匙圈，盼藉此讓捷運綠線更親民。

    藏在樹林裡的「甲殼」為純木造、跨度達37公尺，夜景照明十分絢麗。 （桃市府都發局提供）

    藏在樹林裡的「甲殼」為純木造、跨度達37公尺，夜景照明十分絢麗。 （桃市府都發局提供）

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