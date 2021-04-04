《太魯閣號事故》 桃園人4死30傷 市府將發慰問金

太魯閣號出軌事故，桃園市長鄭文燦證實其中4位罹難者是設籍桃園。 （記者許倬勛攝）

2021/04/04 05:30

〔記者周敏鴻、許倬勛／桃園報導〕台鐵408車次太魯閣號列車，前天在花蓮縣秀林鄉清水隧道出軌事件中，設籍桃園市乘客罹難4人、受傷30人；市長鄭文燦昨天表示，將對每一罹難者發給家屬10萬元慰問金，其中3人是原住民，另有20萬元原住民微型保險身故理賠等。

卑南族血統的蘆竹區營盤社區發展協會陳姓理事一家6口，返回花蓮家鄉掃墓竟遭遇不幸，他的36歲女兒、5歲孫女罹難，遺體與牌位將設在桃園殯儀館，他與妻子、兒子、孫子仍在醫院治療中，消息傳回，讓社區夥伴們非常不捨，都為陳家人集氣祈福。

家住龜山區的阿美族58歲李姓婦人，平日與她同住的兒子、媳婦駕車，她則獨自搭乘408車次太魯閣號，要到花蓮縣與兒子、媳婦集合後再去掃墓，沒想到遇到死劫，遺體預計安葬在花蓮縣。

八德區22歲曾姓女市民，2日獨自搭乘這班列車前往花蓮訪友，也不幸罹難。

鄭文燦昨天在大溪區一場植樹活動後受訪表示，針對4名罹難者，市府將依特別慰問金發放原則，先各發10萬元的慰問金給家屬，並且由市府民政局、桃園市葬儀商業同業公會在殯儀館協助家屬辦理後事。

市府新聞處長詹賀舜昨天補充，市府除動員社工設法聯繫傷者外，也對罹難者家屬持續關懷，由於有3名罹難者是原住民，另有桃市原住民微型保險意外身故20萬元、意外醫療1萬元救助措施。

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