落實居住正義 4部落土地變為建地

武道能敢部落預計5月底完成分區更正，屆時住民土地可登記為建地。（地政局提供）

2021/04/04 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市復興區非都市計畫土地以往大多劃為「山坡地保育區」，嚴格限制開發，這對世代居住部落的原住民不公平，市府地政局2017年起，陸續完成卡拉、哈嘎灣、嘎色鬧等部落的土地使用分區更正，目前辦理武道能敢部落（見圖，地政局提供）更正作業，預計5月底完成公告程序，屆時全市增達4個部落的原住民土地可登記為建地，落實居住正義。

復興區大多為山坡地保育區

地政局代理局長蔡金鐘表示，行政院原住民族委員會在2015年5月1日，召開「原住民保留地土地使用及建築管理合法化」方案跨部會平台會議中，檢討原住民部落居住正義，並且以1985年8月底前人口數達100人（含）以上的部落土地進行分區更正。

原民會：達百人部落土地可更

蔡說，最後只有卡拉、哈嘎灣、嘎色鬧、武道能敢4個部落符合分區人口條件，核定面積達11.77公頃，庫志、上高遶、色霧鬧、上蘇樂則因人口未達百人而無法進行分區更正。

武道能敢部落 預計5月底實施

武道能敢部落土地分區更正案，地政局去年12月報送書圖至內政部審查，月前審查完竣，市府也提送「桃園市非都市土地使用分區劃定及調整案件審議專案小組」審議，這個月9日召開審查會，若經審議通過，將公告1個月，預計5月底部落相關民眾可以辦理土地分區登記異動。

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