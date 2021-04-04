輔具缺監督機制 不肖廠商橫行

義肢缺乏補助、維修與監督機制，導致不肖廠商鑽漏洞提供「整新品」。 （記者許倬勛攝）

2021/04/04 05:30

有廠商鑽漏洞用「整新品」充當新品 賣給身障朋友獲取不當利益

記者許倬勛／專題報導

桃園市政府社會局在龍潭區、八德區設有輔具資源中心，另有二手輔具資源站，提供身障者、年長者評估輔具需求與補助購買或更新輔具等服務，去年服務超過5000人次，卻被發現缺乏有效的審查與監督機制，例如有不肖廠商用「整新品」充當新品，且輔具資源中心設有輔具維修技師，竟未受理義肢維修。

社會局：多管齊下 阻不肖業者

對此，社會局擬透過專案方式，編列經費聘任或與專業技師合作，並召開說明會與身障朋友、民代研議制定自治條例的可能性，多管齊下降低廠商獲取不當利益可能，也可省下公帑。

按社會局規定，民眾持醫院開立的身心障礙證明、戶籍所在地公所核定公文及輔具評估報告書，由各地區輔具資源中心的評估人員進行評估，報告書1週內就能完成，即可申請補助購買輔具。

不受理義肢維修 只能買新的

現行「身心障礙者輔具費用補助辦法」未依各輔具特性提供維修的補助，以義肢為例，各縣市社會局每5年提供1次更換新義肢的補助款（膝上義肢6萬元，膝下義肢4萬元），若未購置新品則無，但通常僅有局部性的耗材損壞或故障，部分不肖廠商便打著「補助款換新品」口號，民眾實際領到的卻是整新品，讓廠商有藉由法規漏洞與資訊不對等而獲取不當利益的空間，不無可議。

業者推「補助款換新品」口號

政府提供174項輔具補助，民眾申請及核銷程序繁雜，須先自行負擔全額購買，取得發票後辦理核銷，桃園市前年起實施「合約廠商代償墊付」機制，只要持社會局核定補助公文，就可到合約廠商選購，民眾繳付差額費用。

身障朋友拿到竟是二手貨

不過，使用義肢逾10年的洪小姐向記者透露，廠商月前致電告知其義肢更換年限已到，她遠赴台北諮詢、調整，返家赫然發現取回的「新品」是二手貨，僅是替換關節等處零件，產品編號則以貼紙覆蓋，疑遭魚目混珠。

代償墊付上路 讓業者變相得利

嶄新義肢要價10多萬元，弱勢族群難以負擔，不少人訪價後打退堂鼓、放棄補助款，代償墊付上路後，看似方便身障者，孰料向政府核銷補助款，卻難擁新品，廠商則更有變相得利機會，產生濫竽充數或浮報補助的現象。

儘管如此，礙於身障輔具補助辦法無修繕補助、對違規業者罰則等，讓第一線的輔具評估人員與職能治療師處於被動，盼政府能訂立相關辦法，強制裁處不法業者，主動出擊稽查廠商，另訂定維修制度，讓資源能落實在真正需要幫助的人身上。

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