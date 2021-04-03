南崁溪大冠鷲、大水薙鳥 疑重金屬中毒

大冠鷲經治療逐漸恢復健康。（記者許倬勛翻攝）

2021/04/03 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市愛鳥人士近日在南崁溪中下游發現大冠鷲、大水薙鳥各一隻奄奄一息，經桃園市野鳥學會獸醫診療、採樣化驗，分別有汞、鉛等重金屬中毒情形，令人痛心，幸經救治復原狀況良好，近期就能野放回歸自然。

大冠鷲屬於鷲鷹科，性格兇猛，擅長捕食蛇類，俗稱「蛇鷹」，是第二級保育類的中型猛禽，活躍在中、低海拔地區。大水薙鳥為鸌科水薙鳥屬的鳥類，習慣在洞穴裡為巢，是台灣少見的珍稀鳥類。

桃園鳥會附設非營利野生動物診所獸醫師吳珈瑩昨說，鳥友送來的大冠鷲個體有低體溫、低血壓及神經症狀，大水薙鳥則有後肢異常及無力等症狀，初判與重金屬毒物侵害有關，採樣化驗後，大冠鷲鉛中毒高達28ug/dL，與標準值20相差不少，大水薙鳥則是汞中毒，性命一度垂危。

吳珈瑩表示，大冠鷲、大水薙鳥均位處食物鏈高端，體內會有重金屬微量元素殘留，多是「生物累積效應」，意即可能誤食中毒的獵物，可視為環境污染的指標。

對此，市府環保局公關室主任蔡元正說，歷年南崁溪的鉛、汞皆低於「保護人體健康相關環境基準」，南崁溪全境，劃定為銅排放總量管制區，有河川巡守隊定期稽查，近半年的抽查均符合標準。市府農業局動保處長王得吉表示，許多動物面臨棲地破碎、覓食困難等問題，民眾若發現有受傷落難的野生動物，可撥打1999通報專人救援。

獸醫經檢測發現大水雉鳥出現汞中毒的情況。（記者許倬勛翻攝）

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