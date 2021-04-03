為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    南崁溪大冠鷲、大水薙鳥 疑重金屬中毒

    大冠鷲經治療逐漸恢復健康。（記者許倬勛翻攝）

    大冠鷲經治療逐漸恢復健康。（記者許倬勛翻攝）

    2021/04/03 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市愛鳥人士近日在南崁溪中下游發現大冠鷲、大水薙鳥各一隻奄奄一息，經桃園市野鳥學會獸醫診療、採樣化驗，分別有汞、鉛等重金屬中毒情形，令人痛心，幸經救治復原狀況良好，近期就能野放回歸自然。

    大冠鷲屬於鷲鷹科，性格兇猛，擅長捕食蛇類，俗稱「蛇鷹」，是第二級保育類的中型猛禽，活躍在中、低海拔地區。大水薙鳥為鸌科水薙鳥屬的鳥類，習慣在洞穴裡為巢，是台灣少見的珍稀鳥類。

    桃園鳥會附設非營利野生動物診所獸醫師吳珈瑩昨說，鳥友送來的大冠鷲個體有低體溫、低血壓及神經症狀，大水薙鳥則有後肢異常及無力等症狀，初判與重金屬毒物侵害有關，採樣化驗後，大冠鷲鉛中毒高達28ug/dL，與標準值20相差不少，大水薙鳥則是汞中毒，性命一度垂危。

    吳珈瑩表示，大冠鷲、大水薙鳥均位處食物鏈高端，體內會有重金屬微量元素殘留，多是「生物累積效應」，意即可能誤食中毒的獵物，可視為環境污染的指標。

    對此，市府環保局公關室主任蔡元正說，歷年南崁溪的鉛、汞皆低於「保護人體健康相關環境基準」，南崁溪全境，劃定為銅排放總量管制區，有河川巡守隊定期稽查，近半年的抽查均符合標準。市府農業局動保處長王得吉表示，許多動物面臨棲地破碎、覓食困難等問題，民眾若發現有受傷落難的野生動物，可撥打1999通報專人救援。

    獸醫經檢測發現大水雉鳥出現汞中毒的情況。（記者許倬勛翻攝）

    獸醫經檢測發現大水雉鳥出現汞中毒的情況。（記者許倬勛翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門
    吃定她不敢聲張、報案 惡狼4度性侵陌生女子
    2021/03/27 09:41

    吃定她不敢聲張、報案 惡狼4度性侵陌生女子

    桃園八德警 取締改裝噪音車輛 3小時就查到8輛機車不合格
    2021/03/27 12:15

    桃園八德警 取締改裝噪音車輛 3小時就查到8輛機車不合格

    桃園彩色海芋季開幕 6萬株彩芋盛開、美人魚迎賓
    2021/03/27 12:23

    桃園彩色海芋季開幕 6萬株彩芋盛開、美人魚迎賓

    女看護工被迫支援餐車工作 雇主付「8938個1元硬幣」羞辱她
    2021/03/27 14:10

    女看護工被迫支援餐車工作 雇主付「8938個1元硬幣」羞辱她

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播