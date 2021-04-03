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    首頁　>　桃園市

    桃園3年13.9億 74條道路人行道改善

    人行道改善後更有利於輪椅、輔具、推車（娃娃車等）順暢通過。 （工務局提供）

    人行道改善後更有利於輪椅、輔具、推車（娃娃車等）順暢通過。 （工務局提供）

    2021/04/03 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府2018年起以5年時間推動「行人樂桃桃專案」，執行3年來，投入13.9億餘元，完成74條道路改善，長度達61.24公里，除打造通行無礙友善環境，施作材質大量採用噴花地坪，有效縮短工期，減少影響民眾通行不便，多變的圖案更營造不同的城市風貌。

    騎樓整平示範區 作為方向

    市府養護工程處長劉軍希表示，「行人樂桃桃專案」改善既有人行道情況，依使用需求評估新設，並訂定「桃園市人行道設置準則」，依據不同道路寬度配置不同型式人行道，最後則是以騎樓整平示範區作為友善行人的方向，陸續完成中壢區中正路及桃園區民權路、博愛路、中正路等騎樓路段。

    採噴花地坪 有效縮短工期

    劉軍希說，噴花地坪以硬化料及造型紙模具，配合高分子樹脂而成的室外地坪產品，施工方法容易且快速，圖案色彩變化多，後續維護管理及鋪面平整程度可供輪椅、輔具、推車（娃娃車等）順暢通過，已經成為改善鋪面主要方法。

    劉表示，以往道路設計概念「以車為本」，如今逐漸改成「以人為本」，以平鎮區復旦路二段為例，該路為雙向4車道，原本每車道寬3.5公尺，之後內側車道縮減為2.9公尺、外側車道縮減為3公尺，使得人行道可以增加1.1公尺寬度。

    今年投入3.23億 改善36路段

    今年人行道改善工作預計投入3.23億元、改善36條路段，包含桃園區樹仁二街與永安路、中壢區領航南路與中豐路，大溪區埔仁路、龜山區龜山一路、蘆竹區文中路、大園區中華路、新屋區三民路、龍潭區北龍路等。

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