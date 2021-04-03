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    首頁　>　桃園市

    大有梯田公園權利金太低? 工務局：明年提高

    大有梯田生態公園還有一層層的梯田，兼具環保、生態。（記者謝武雄攝）

    大有梯田生態公園還有一層層的梯田，兼具環保、生態。（記者謝武雄攝）

    2021/04/03 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市桃園區大有梯田生態公園是超夯的親子景點，市議員黃敬平質疑委外廠商每個月只繳9000元權利金，就形同二房東，可向公園攤販收取大筆租金，卻連最基本清潔工作都沒做好，假日時廁所髒亂無比，市府工務局竟還派4人協助維護。工務局長賴宇亭說明，契約包含園區清潔、攤販招租營運，是2案合一，得標廠商須繳交權利金，雖然1年10萬8000元，仍幫市府省下200多萬元另外發包維管、人員薪資等經費；明年會參考運作情況，要求廠商增加清潔人力、提高權利金。

    將要求廠商加派人手清潔

    至於假日派出4名工作人員，賴宇亭表示，是因園區有溜索的極限運動設施，必須有工作人員協助民眾操作，並非公園清潔人員；廁所髒亂問題會要求廠商加派人手清潔。

    考慮分清潔、攤販招租2標案

    賴宇亭說，大有梯田生態公園去年落成啟用，共融遊具、運動設施新穎，環境良好，事前並未料到會這麼熱門，明年招標案會考慮將園區清潔、攤販招租營運分成2個標案處理，也會參考實際運作情況，要求廠商增加清潔人力、提高權利金。

    議員指1天300元就可當二房東

    黃敬平說，公園委外廠商月付9000元權利金，等於1天300元就可以當二房東，向攤販收取租金，公園內不僅有店面，還有攤販車、胖卡車，販賣點心、冰淇淋，廠商大賺攤販錢。

    賴宇亭回應，廠商曾舉行園遊會，共有39攤，每攤收費250元，就有9750元收益，未來新訂契約時會提高權利金。

    大有梯田生態公園兼具環保、生態，頗受小朋友們喜愛。（記者謝武雄攝）

    大有梯田生態公園兼具環保、生態，頗受小朋友們喜愛。（記者謝武雄攝）

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