為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃客詐領購車補助 部分董事倒戈董座下台

    桃園客運前董座吳運豐溢領案引發大內鬥，董座、總經理雙雙下台，圖為桃客的桃園總站。 （記者謝武雄攝）

    桃園客運前董座吳運豐溢領案引發大內鬥，董座、總經理雙雙下台，圖為桃客的桃園總站。 （記者謝武雄攝）

    2021/04/02 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園客運3月30日召開臨時董事會，選出新任董事長吳虹映、副董事長黃季平，原董事長黃伯弘下台，總經理陳雅玲也去職，據悉此次桃客經營層大地震，與前董事長吳運豐涉嫌溢領公路總局車輛汰舊換新補助款1244萬元被判刑有關，反對派以此為由，遊說部分董事倒戈，最後成功入主董事會。

    經營層大地震 總經理也去職

    根據桃客內部人士表示，眾所周知吳運豐是前國民黨主席吳伯雄的堂兄，桃園客運董事會共有17席董事，吳家擁有三席，以往吳家、黃家、林家是主流派，足以掌握過半席次，反對派只有6到7席，無可抗衡。

    內部人士說，吳運豐溢領案也是遭內部檢舉，案件曝光後，政府要求桃客將2.3億元補助款返還，弄得桃客人心惶惶，追究箭頭指向經營團隊，吳家態度曖昧不明，最後在反對派策動下倒戈，黃伯弘只能黯然下台。

    新當權派認為，桃客董事會將在5月全面改選，陳雅玲屬於舊董事會人馬，擔心她繼續留任總經理職務會影響未來選情，所以一併予以解職，由於事出突然，目前總經理職務暫未補實。

    吳運豐溢領1244萬 判刑2

    據悉，吳運豐於2016年擔任桃客董事長期間，知悉交通部公路總局對於客運業者購車有補助，但須依合約金額按比例核撥補助款，吳遂請廠商浮報購車款，藉以獲得更多補助，總計溢領1244萬元，桃園地院判刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門
    北榮桃園分院爆健檢弊案 涉收回扣醫師100萬交保
    2021/03/26 09:46

    北榮桃園分院爆健檢弊案 涉收回扣醫師100萬交保

    桃捷一日票4月買一送一 還有機會獲「ㄚ桃園哥」造型口罩
    2021/03/26 11:29

    桃捷一日票4月買一送一 還有機會獲「ㄚ桃園哥」造型口罩

    以行動力挺台灣農民 桃機公司採購330箱鳳梨送愛
    2021/03/26 13:57

    以行動力挺台灣農民 桃機公司採購330箱鳳梨送愛

    邀男友人研究室討論論文 女研究生遭持「跳蛋」猥褻
    2021/03/26 15:02

    邀男友人研究室討論論文 女研究生遭持「跳蛋」猥褻

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播