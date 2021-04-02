桃客詐領購車補助 部分董事倒戈董座下台

桃園客運前董座吳運豐溢領案引發大內鬥，董座、總經理雙雙下台，圖為桃客的桃園總站。 （記者謝武雄攝）

2021/04/02 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園客運3月30日召開臨時董事會，選出新任董事長吳虹映、副董事長黃季平，原董事長黃伯弘下台，總經理陳雅玲也去職，據悉此次桃客經營層大地震，與前董事長吳運豐涉嫌溢領公路總局車輛汰舊換新補助款1244萬元被判刑有關，反對派以此為由，遊說部分董事倒戈，最後成功入主董事會。

經營層大地震 總經理也去職

根據桃客內部人士表示，眾所周知吳運豐是前國民黨主席吳伯雄的堂兄，桃園客運董事會共有17席董事，吳家擁有三席，以往吳家、黃家、林家是主流派，足以掌握過半席次，反對派只有6到7席，無可抗衡。

內部人士說，吳運豐溢領案也是遭內部檢舉，案件曝光後，政府要求桃客將2.3億元補助款返還，弄得桃客人心惶惶，追究箭頭指向經營團隊，吳家態度曖昧不明，最後在反對派策動下倒戈，黃伯弘只能黯然下台。

新當權派認為，桃客董事會將在5月全面改選，陳雅玲屬於舊董事會人馬，擔心她繼續留任總經理職務會影響未來選情，所以一併予以解職，由於事出突然，目前總經理職務暫未補實。

吳運豐溢領1244萬 判刑2

據悉，吳運豐於2016年擔任桃客董事長期間，知悉交通部公路總局對於客運業者購車有補助，但須依合約金額按比例核撥補助款，吳遂請廠商浮報購車款，藉以獲得更多補助，總計溢領1244萬元，桃園地院判刑2年。

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