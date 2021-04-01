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    首頁　>　桃園市

    桃園部分醫院清明連假停診 看診先查詢

    2021/04/01 05:30

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕清明連假明天開始，市府衛生局昨公布11家急救責任醫院門、急診開設情形，包括醫學中心和區域醫院急診維持24小時不打烊；衛福部桃園醫院、台北榮總桃園分院及桃園醫院新屋分院4天停診，其餘醫院有正常門診或部分停診。衛生局提醒民眾，若已預約或需要看診，可至衛生局網站查詢，或電洽各家醫院確認門診開設科別及服務時段，也可上衛福部中央健保署「服務時段查詢」網頁，或使用「全民健保行動快易通」App查詢，避免白跑一趟。

    市府衛生局醫事管理科科長陳效君表示，4天連假期間維持部分門診的醫院包括：林口長庚紀念醫院3日上下午及夜間維持正常門診，其餘時間停診。

    聖保祿醫院2、5日上下午及夜間正常門診，3日上午正常門診，其餘時間停診；國軍桃園總醫院2、5日上下午正常門診，其餘停診；天晟醫院2、5日上下午及夜間正常門診，3日上午正常門診，其餘停診；敏盛綜合醫院5日上下午及夜間正常門診，其餘停診；聯新國際醫院2、5日上下午及夜間正常門診，其餘停診；怡仁綜合醫院2、5日上下午及夜間正常門診，3日上午正常門診，其餘停診；天成醫院2、5日上下午及夜間正常門診，3日上午正常門診，其餘停診。

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