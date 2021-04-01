桃園無障礙景點僅個位數 觀旅局︰通盤檢討

2021/04/01 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局建置「桃園觀光導覽網」，方便民眾查詢桃園觀光景點，但「無障礙旅遊專區」陳列的景點僅個位數，無障礙旅館也只有9間，被質疑桃園觀光不友善身心障礙者；觀旅局表示，許多景點在打造之初，因法規尚未完備，沒有要求設置身心障礙設施，但近年來，新的景點不論是無障礙停車位或是廁所，都必須符合設置標準，才會對外開放使用，對於舊景點會通盤檢討改善。

新景點都符合設置標準

市議員鄭淑方昨質詢指出，桃園的無障礙景點不僅數量非常少，很多景點更沒有提供身心障礙車位、無障礙廁所，甚至連無障礙行走空間都沒有，且三坑老街、三坑自然生態公園雖被歸類在無障礙旅遊景點，卻沒有無障礙廁所、也沒有輪椅租借服務，質疑觀旅局虛列。

另外，市議員葉明月指出，風景區的公用廁所，她每每看到都是又髒又亂，認為台灣常批評落後國家的廁所，卻讓國人使用這樣的廁所，要求公廁及廁間內垃圾桶應定時清潔、清理。

市府風景區管理處處長廖育儀表示，所有公廁均為每小時巡檢，而每處風景區園區停車場旁或步道明顯節點，都會設置一般垃圾及資源回收垃圾桶，每天都有專人進行清潔維護、撿拾垃圾，對於議員的要求，會加強維持觀光景點的環境清潔。

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