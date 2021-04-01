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    首頁　>　桃園市

    石門水庫溪洲服務區 最快10月營運

    「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案」由桃禧航空城大飯店公司得標，將與市府一起打造石門水庫旅遊新亮點。（市府觀光旅遊局提供）

    「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案」由桃禧航空城大飯店公司得標，將與市府一起打造石門水庫旅遊新亮點。（市府觀光旅遊局提供）

    2021/04/01 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局獲交通部觀光局補助「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，其中「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案」經二度招標，市府觀光旅遊局昨宣布由桃禧航空城大飯店公司得標，將與市府一起打造石門水庫旅遊新亮點，預計最快10月對外營運。

    桃禧航空城大飯店公司得標

    市府觀光旅遊局昨在市議會進行工作報告，市議員張桂綿、陳治文等人均針對溪洲觀光中心招商流標、未來委外營運進度等情形表達關切，盼能儘早完成招商，活絡桃園觀光。觀旅局長楊勝評表示，「石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案」2月9日進行第一次上網公開招標，並於3月16日開標，因未達3家廠商投標而流標；後續進行第二次上網公開招標，並於上月29日開標，有2家廠商投標，投標文件均符合規定。

    將有露營營位、停車位

    楊勝評指出，上月30日評選得標廠商為桃禧航空城大飯店公司，後續將與廠商簽約點交並進行6個月裝修期，最快10月，溪洲旅遊服務區開幕營運，屆時會有近100個豪華露營營位、低碳轉運站及560個停車位等服務遊客，招商案定額權利金為一年2400萬元，增額權利金為超出1.09億元部分收取8％增額權利金，營運期間為9年11個月。

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