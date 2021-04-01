魔幻城堡樂園 桃園兒童藝術節明登場

「桃園兒童藝術節」將於4月2至5日在桃園區風禾公園舉行，現場將打造成「魔幻城堡遊樂園」，市府文化局昨舉行宣傳記者會。（記者謝武雄攝）

2021/04/01 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合4月4日兒童節，首屆「桃園兒童藝術節」將於本月2至5日在桃園區風禾公園登場，現場打造「魔幻城堡遊樂園」，還有街頭藝人表演、兒童劇場、互動闖關、兒童文創市集等；其中「魔幻城堡秘密」以「沉浸劇場」方式進行，邀請親子找出5個散落各地的魔法石，幫忙「魔幻城堡」王子解開咒語，好玩又有趣。

「沉浸劇場」 親子找魔法石

市府文化局昨在文化局前廣場舉行桃園兒童藝術節宣傳記者會，由副市長高安邦主持，邀請「魔幻城堡秘密」演員們現場演出精采片段；高安邦表示，首屆「桃園兒童藝術節」在風禾公園打造一座「魔幻城堡遊樂園」，活動突破傳統舞台演出形式，融入「沉浸劇場」及「環境劇場」概念，搭配公園環境營造「魔幻城堡」與「動物森林」的氛圍，內容精采可期，歡迎親子們利用兒童、清明4天連假，前來風禾公園體驗魔法的魅力。

有兒童手作與美術DIY

文化局長莊秀美指出，活動期間，每天都有9組街頭藝人，從下午1點到4點接力演出，內容包括陶笛、魔術、非洲笛、雜耍等；「童樂文創市集」每天10攤集結創意工藝、視覺藝術的攤位，提供兒童手作與美術DIY，適合任何年齡層的大小朋友前來體驗。

5組闖關遊戲鼓勵手腦並用

主辦單位延伸故事情節，設計5組闖關遊戲，包含「越野汽車尋寶隊」、「魔幻城音感棋盤」、「童話誠實大魔鏡」、「綠野仙蹤單車遊」、「森林天空偵查員」，每項活動都能鼓勵兒童手腦並用，親子也能一同闖關，例如「越野汽車尋寶隊」講述魔幻城堡發生大饑荒，尋寶隊要破關尋找糧食。相關活動訊息，可洽桃園兒童藝術節官網查詢。

兒童節當日 應景活動多

另外，兒童節當日包括八德大湳森林公園、兒童美術館、蘆竹南崁兒童藝術村、中壢壢小故事森林，都推出應景活動，讓親子歡度兒童節。

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