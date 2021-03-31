台商回流 去年土增稅超徵43億餘元

桃園市去年稅收達433億餘元，超收48億餘元，其中土地增值稅超收43億餘元，因是台商回流、土地交易活絡所致。 （記者謝武雄攝）

2021/03/31 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市去年稅收達433億5764萬元，較預算數385億1320萬元超徵48億4444萬元，以土地增值稅超徵43億3657萬元貢獻最多，也是歷年最佳成績；市府地方稅務局局長姚世昌分析，主因是美中貿易戰致台商回流，後疫情經濟時代來臨，物流業需地孔急，桃市鄰近國際機場，地理位置優異成為首選，工業用地交易活絡前所未見，稅收隨之成長。

物流業需地孔急 桃市成首選

姚受訪談及，去年工業用地土增稅在整體土增稅占比逾40％，上億元案件有10餘筆，最大筆超過3億元，與工業用地通常面積大、擁地多年才有買賣的特性有關。

去年地價稅 超徵3億多

市議會定期會昨排定地稅局工作報告議程，議員們關注桃市去年稅收狀況；姚世昌答詢指出，去年超徵第2多的是地價稅，實收85億6213萬元、超徵3億4213萬元；契稅實收21億2192萬元、超徵2億8192萬元；印花稅實收12億4766萬元、超徵1億9766萬元。

房屋稅短收4億 負成長最嚴重

至於去年負成長最嚴重的是房屋稅，實收87億0722萬元，較預算數91億1000萬元，短收4億0278萬元，這是受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情之累，旅館飯店業有44家申請停業或部分歇業，房屋稅由3％降至2％，短收3億多元；捷運綠線等重大工程施工，減免沿線4千多戶房屋稅，短收約1千萬元。

囤房稅 採單一稅率2.4％

議員們詢及囤房稅、二稅合一對桃市整體稅收的影響，姚世昌表示，目前囤房稅是1.0版，由各縣市針對非自用住宅課徵1.5％至3.6％不等的房屋稅，桃市採單一稅率2.4％，已高於若干縣市，全市約10％房屋被課徵囤房稅。

他說，二稅合一是將原有2年買賣房屋課徵所得稅部分延長至5年，預售屋、紅單銷售都納入管制，預估房市交易會有「逃跑期」及「冷凍期」，逃跑期土增稅會大幅增加，冷凍期則會大幅減少，長遠來看是打平。

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