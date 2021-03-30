《桃園》免費苗木疑種不活 農業局：存活率8成

桃市每年送11萬株免費苗木，但有民眾質疑苗木送出時太小，栽種存活率不高。（桃市府農業局提供）

2021/03/30 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山、石門、八德苗圃，每年都會送出11萬株免費苗木給市民、團體，市府農業局昨在市議會進行工作報告時，遭藍綠議員抨擊樹苗送出時太小、枝幹太細種不活，影響民眾領取意願，多位議員質疑樹苗死亡率過高、浪費公帑，要求檢討苗木採購及發放作業。農業局長郭承泉表示，會將意見納入明年苗木採購，根據追蹤，苗木存活率約有8成。

免費苗木存活率引發多位市議員質疑，黃婉如、林俐玲分別表示，許多社區有綠美化需求時，都建議到苗圃領取苗木，但有民眾抱怨領到的苗木都太小、枝幹太細，栽種存活率不高，甚至風一吹就倒，就算免費也不想領。

民眾怨太細小 議員質疑浪費公帑

議員葉明月說，免費苗木每年發放30多種，應改變發放方式，例如今年選定10多種、明年再發其他樹種，集中將少類苗木照顧茁壯再發送，否則死亡率過高，不僅政策美意打折、也浪費公帑；黃家齊表示，農業局應增加栽種指導，對學校等場所也可融入相關生態教育。

農業局免費苗木主要供市民、社區、團體申請，農業局表示，以採購及民眾照顧成本來說，小苗會比大一點的樹苗要低、載運也較便利，灌木類3吋盆會等長到15公分、喬木30公分才發送。

農業局：試辦採購大一點的樹苗

農業局指出，樹苗栽種存活率與民眾栽種及照護有很大的關聯，根據追蹤，存活率約達8成，今年分送時已搭配植栽指南，也會評估申請者的栽種環境是否適合。目前3大苗圃的苗木培育每年近600萬元，後續會檢討苗木採購，挑選部分樹種試辦採購大一點的樹苗。

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