為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    《桃園》免費苗木疑種不活 農業局：存活率8成

    桃市每年送11萬株免費苗木，但有民眾質疑苗木送出時太小，栽種存活率不高。（桃市府農業局提供）

    桃市每年送11萬株免費苗木，但有民眾質疑苗木送出時太小，栽種存活率不高。（桃市府農業局提供）

    2021/03/30 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山、石門、八德苗圃，每年都會送出11萬株免費苗木給市民、團體，市府農業局昨在市議會進行工作報告時，遭藍綠議員抨擊樹苗送出時太小、枝幹太細種不活，影響民眾領取意願，多位議員質疑樹苗死亡率過高、浪費公帑，要求檢討苗木採購及發放作業。農業局長郭承泉表示，會將意見納入明年苗木採購，根據追蹤，苗木存活率約有8成。

    免費苗木存活率引發多位市議員質疑，黃婉如、林俐玲分別表示，許多社區有綠美化需求時，都建議到苗圃領取苗木，但有民眾抱怨領到的苗木都太小、枝幹太細，栽種存活率不高，甚至風一吹就倒，就算免費也不想領。

    民眾怨太細小 議員質疑浪費公帑

    議員葉明月說，免費苗木每年發放30多種，應改變發放方式，例如今年選定10多種、明年再發其他樹種，集中將少類苗木照顧茁壯再發送，否則死亡率過高，不僅政策美意打折、也浪費公帑；黃家齊表示，農業局應增加栽種指導，對學校等場所也可融入相關生態教育。

    農業局免費苗木主要供市民、社區、團體申請，農業局表示，以採購及民眾照顧成本來說，小苗會比大一點的樹苗要低、載運也較便利，灌木類3吋盆會等長到15公分、喬木30公分才發送。

    農業局：試辦採購大一點的樹苗

    農業局指出，樹苗栽種存活率與民眾栽種及照護有很大的關聯，根據追蹤，存活率約達8成，今年分送時已搭配植栽指南，也會評估申請者的栽種環境是否適合。目前3大苗圃的苗木培育每年近600萬元，後續會檢討苗木採購，挑選部分樹種試辦採購大一點的樹苗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門
    桃園停車資訊網漏洞恐洩行蹤 議員憂成犯罪工具
    2021/03/23 13:02

    桃園停車資訊網漏洞恐洩行蹤 議員憂成犯罪工具

    回收老婦獨養殘兒 茄苳義消分隊關懷送暖
    2021/03/23 12:15

    回收老婦獨養殘兒 茄苳義消分隊關懷送暖

    爆料台灣豬也可用瘦肉精 桃園男被罰8000元
    2021/03/23 14:05

    爆料台灣豬也可用瘦肉精 桃園男被罰8000元

    涉綁架案！女大生遇假檢察官來電 險遭詐騙28萬
    2021/03/23 14:03

    涉綁架案！女大生遇假檢察官來電 險遭詐騙28萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播