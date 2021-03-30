《桃園》河川引水 第3灌區完成插秧

桃園第三灌區近7200公頃農田，3月底前可完成整田插秧。 （記者李容萍攝）

2021/03/30 05:30

農委會主委陳吉仲感謝市府 經濟部長王美花視察阿姆坪防淤隧道工程

〔記者李容萍／桃園報導〕經濟部長王美花與農委會主委陳吉仲、市長鄭文燦、水利署長賴建信等人，昨在水利署北區水資源局召開「市長、經濟部長、農委會主委聯合抗旱會議」。對於石門水庫水情能與6個月前相當，截至昨晚7點蓄水量7603萬噸、蓄水率38.52％，桃園水情燈號黃燈，沒有進入橙燈，王美花肯定大家努力的成效。一行人並視察「阿姆坪防淤隧道工程」，該工程預計4月底可貫通隧道、12月完成，防淤隧道啟用後，將可平衡進出淤泥、確保庫容目標，有效延緩石門水庫使用年限。

抗旱期間 7200公頃農田仍供灌

陳吉仲表示，旱象期間，桃園一期稻作停灌的面積，可轉換供應逾1億公噸的水給民生用途，桃園第3灌區維持供灌，要感謝桃園市府採用埤塘、河川、石門水庫多重水源，甚至調用抽水機協助供灌，讓近7200公頃農田本月底前可完成插秧，肯定這是抗旱期間持續供灌的成功案例。

水庫去年清淤量歷年平均2.6倍

王美花指出，石門水庫為經濟部重點列管13座與民生供水有關的重要水庫之一，去年清淤量達334萬立方公尺，為歷年平均2.6倍，預期今年清淤量會再提高。阿姆坪防淤隧道工程總經費約37億元，隧道全長3700公尺，結合輸泥管道、沖淤通道及排洪隧道等三大功能，落成啟用後，可有效降低石門水庫的淤積，希望未來可平衡進出淤泥量，讓石門水庫逐步落實減淤延壽目標；石門水庫在政府積極抗旱作為下，不僅讓桃園地區供水維持穩定，也支援新竹地區維持水情。

鄭文燦盼防淤隧道讓水庫延壽

鄭文燦表示，水是桃園的生命線，石門水庫是最重要的水源，目前庫容淤積達3分之1，阿姆坪防淤隧道工程做得很紮實，再開鑿130公尺就可貫通，相信今年可啟用，讓石門水庫增大淤積的處理能量、延長使用年限。

鄭文燦說，期望4月春雨，5、6月梅雨能紓解旱象，維持供水無虞到6月，再來7、8、9月就是颱風季節，這段期間透過上游的砂石疏濬、下游水庫的庫底陸挖與清淤的抽砂，三管齊下，可將水庫蓄水量再提高。鄭文燦指出，市府從去年10月至今，運用30幾種抗旱對策，埤塘水、河川水、工地水、放流水，都已全部拿來運用，順利讓桃園水情維持黃燈，且支援新竹每日21萬噸用水。

經濟部長王美花（前排右三）、桃園市長鄭文燦（前排右四）視察阿姆坪防淤隧道，期許防淤隧道啟用後，可平衡進出淤泥，延長石門水庫壽命。 （記者李容萍攝）

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