疫情重創桃園傳統市場 攤商改外送

傳統菜市場受疫情影響業績衰退，攤商紛紛祭出外送、電子支付或與外送平台合作等策略應戰。（記者許倬勛攝）

2021/01/27 05:30

〔記者許倬勛、魏瑾筠／桃園報導〕「人都不來，怎麼辦？」武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，繼桃園市桃園區南門市場受疫情之累後，案889曾赴八德區大湳市場，影響所及，不少傳統市場生意受挫；但「山不轉路轉」，有了去年的防疫經驗，加上中央、市府聲聲促轉型，攤商為挽救業績，有的裝設電子支付相關設備，或與外送平台合作、提供親送到府服務等。

裝電子支付 與外送平台合作

武漢肺炎疫情衝擊傳統市場消費熱度，此起彼落的攤商吆喝聲少了，「菜籃族」憂心接觸感染，各地菜市場如中壢興國市場、平鎮和平市場、楊梅大成市場，從衛生福利部桃園醫院發生群聚感染，疫情擴及社區以來，人潮衰退剩不到3成，重創攤商業績。

蔡英文總統昨致電市長鄭文燦時，除叮嚀要降低社區感染風險，也關心市場、商圈景氣。鄭文燦表示，會在防疫高峰期過後，提出傳統市場振興計畫、商圈行銷計畫及促進消費的計畫。

部分攤商提供外送服務，邁向多元經營，和平市場肉商吳先生說，上週開始送肉到家的服務，只要是距離市場3公里內的住家，都可以吃到現宰、品質好的肉品，試辦反應不錯。

果菜公司加強防疫 止跌回升

桃園市果菜市場公司董事長邱素芬表示，染疫足跡所到的大湳、南門市場業者恰好是批發大戶，前兩週業績略微下滑，主因是寒害影響菜價大，隨著攤商、業者加強防疫，昨業績止跌回升，與桃醫爆發前的業績差不多，只要妥善備戰，民眾仍可安心購物。

搶進生鮮市場 外送平台訂單多

外送平台foodpanda、Uber Eats搶進生鮮雜貨外送市場，隨著疫情升高，外送員訂單如雪片般飛來；外送員Alex（化名）說，從市府宣布擴大匡列隔離者後，每天午晚餐時段，得跑家樂福、全聯等大賣場10餘趟。

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