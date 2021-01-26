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    首頁　>　桃園市

    桃園戒護女警喉嚨癢 16警自主健康管理

    桃園警分局龍安派出所採高規格防疫措施，16人被要求自主健康管理。圖為派出所昨天如常辦公。 （記者周敏鴻攝）

    桃園警分局龍安派出所採高規格防疫措施，16人被要求自主健康管理。圖為派出所昨天如常辦公。 （記者周敏鴻攝）

    2021/01/26 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園警分局龍安派出所查獲的一名通緝犯，因疝氣而被送往衛生福利部桃園醫院開刀住院，本月9日至11日間，陸續派遣16名員警輪班到院執行戒護，其中一名女警19日出現喉嚨癢症狀，經採檢為陰性；當時「部桃專案」尚未啟動，但警方為此採高規格防疫措施，對連同出現症狀的女警等16人都要求他們自主健康管理，但升級為無須上班、自主居家隔離。

    警方表示，桃醫爆發群聚感染後，曾輪值戒護的一名女警於19日出現喉嚨癢症狀，經採檢為陰性。在中央流行疫情指揮中心啟動「部桃專案」前，警方就已拉高防疫規格，要求曾參與戒護勤務的16名員警進行自主健康管理，包括出現喉嚨癢症狀的女警。

    外界一度憂心員警戒護視同陪病者，須強制居家隔離，但警方解釋，16名員警前往醫院戒護時，多數時間都在病房外戒護，僅短時間會進入病房確認通緝犯狀況，並非長時間與住院的通緝犯接觸，因此未被中央流行疫情指揮中心匡列為居家隔離對象，而是須自主健康管理的對象。

    因戒護通緝犯而自主健康管理的16人中，已8人進入第二階段的7天自主健康管理。警方表示，因應中央流行疫情指揮中心的部桃專案，桃園警分局另清查有21名員警曾前往桃醫處理案件、探病、看診，目前也都自主健康管理中。

    桃園警分局代理分局長黃炳訓指出，因應員警自主健康管理，分局已調派同安所等5個派出所警力支援龍安所。

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