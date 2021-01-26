桃園檢疫旅館入住1846人 估明天最高峰

中壢區公所里幹事分頭把「全方位健康關懷包」送至居家檢疫者住家。（記者李容萍攝）

2021/01/26 05:30

〔記者李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕農曆新年將至，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，台商或旅外台人因入境後須進行14天居家檢疫，無法如過往於農曆新年前幾天搭機返台，許多人精算居家檢疫14天後能與家人團聚圍爐，近期桃園國際機場湧現大量返鄉潮；市府觀光旅遊局表示，截至昨天，入住市境檢疫旅館者已有1846人，預計明天將達最高峰，而全市共有2633個檢疫旅館房間，足夠負擔這波返鄉潮，預估餘量還有100間。

全市共2633個檢疫旅館房間

市府民政局統計，截至昨天，全市居家檢疫人數為4931人，其中桃園區公所居家檢疫人數10日起一直往上攀升，最近每日增加達200人，居家檢疫者會由里幹事每天打電話關懷，目前工作量尚堪負荷；大園區公所於本月中旬前，每日新增居家檢疫者為個位數，本月中旬後，每日新增人數攀升至逾30人，可能桃園、大園區的檢疫旅館較多；反觀中壢區公所，昨天新增居家檢疫人數僅11人。

桃園魅力金三角 不少人取消出團

另方面，觀旅局為搶春節國旅商機，與旅行業者合作推出「桃園魅力金三角旅遊」，讓民眾能一日玩遍機場、青埔及特色景點等三大桃園魅力亮點，即日起至3月1日，只要入住桃園旅宿即可報名參加「魅力金三角免費一日遊」1次，總計有2萬個名額。

觀旅局長楊勝評表示，原本近一週來有1000多人報名，近日因衛福部桃園醫院群聚感染影響，陸續有不少人取消出團行程。

觀旅局協商參觀改戶外景點

楊勝評指出，專案活動出團人數以一團15至20人的小團為主，因近日疫情升溫，若民眾對原定行程有疑慮，觀旅局會與旅行業者協商，彈性將室內參觀改為戶外景點，另會討論是否將3月1日的截止日往後延。

中壢區公所民政課分工把「全方位健康關懷包」送至居家檢疫者住家。（記者李容萍攝）

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