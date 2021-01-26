桃園居隔、居檢逾萬人 聯合關懷中心成立

桃園市長鄭文燦昨表示，全市居家檢疫、隔離者逾萬人，「這是防疫以來最大的一次考驗」。（記者魏瑾筠攝）

2021/01/26 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染擴大，已有15例本土確診，中央流行疫情指揮中心匡列須居家隔離者逾5千人。市長鄭文燦昨表示，全市目前居家檢疫者近5千人達到高峰，加上因桃醫疫情而匡列的居家隔離者眾多，全市居家檢疫、隔離者逾萬人，「這是防疫以來最大的一次考驗」，市府為此成立聯合服務關懷中心，服務民眾需求，也呼籲民眾配合相關防疫措施，度過這段疫情風險期。

桃醫匡列5千人 關懷包將送達

因國內本土疫情升溫，且主要足跡都在桃園市，鄭文燦指出，桃醫群聚感染匡列超過5千人需居家隔離，市府後續會完成隔離通知書、居家關懷包送達，務必在最短時間內完成。他說，這次因桃醫群聚感染所匡列的5千人，並非採取進入檢疫旅館或一人一室，而是以戶為單位，因此同一個空間內可能有好幾個居家隔離者，其用餐、購買生活必需品、藥品及醫療服務等生活需求相對較高。

可滿足生活、就醫需求

為此，市長鄭文燦昨在桃園市防疫會議上宣布，即起擴大桃園市居家檢疫服務中心服務量能，由市府民政局長陳靜航擔任主任、副局長張世威為副主任，市府社會局及衛生局各派一名副局長擔任副主任，成立聯合服務關懷中心，協同關懷並滿足居家隔離者生活及就醫需求。

檢疫民眾 24小時醫療諮詢

鄭文燦表示，中央流行疫情指揮中心成立「檢疫民眾緊急醫療線上諮詢平台」，提供24小時緊急醫療諮詢，如居家隔離或檢疫民眾有就醫需求，將由衛生局、消防局與交通局協助以救護車或防疫車隊轉介及安排動線就醫。

衛生局也另設防疫安心減壓諮詢專線：334-0935轉分機3069，由專業心理、社工師即時提供民眾、居家隔離者情緒支持與陪伴，或其他相關協助；市民諮詢服務熱線1999也提供基本諮詢服務。

共4931名居檢 20天來最高峰

陳靜航表示，截至昨天，桃園市共有居家檢疫者4931名，達20天來最高峰，主要是很多台商、留學生返台過年，必須在28日前抵台，才能在除夕出關，防疫關懷包原本預備了5千份，預計2月初交貨，會要求廠商再增量。

鄭文燦強調，桃園必須與中央協調一致，要有信心，冷靜、團結，也要有條不紊、按部就班，把這次擴大隔離、擴大採檢、擴大自主健康管理三大擴大追溯方案完成，才有可能讓醫院感染、社區風險降低，市府即起每天會舉行防疫會議，滾動式檢討防疫對策。

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