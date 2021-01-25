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    首頁　>　桃園市

    《桃園》失火資收場疑違建 環局擬報拆、開罰

    位在新屋區中山西路二段427巷內的某資源回收場，21日晚間失火造成空氣污染，恐被重罰500萬元。（桃園市環保局提供）

    位在新屋區中山西路二段427巷內的某資源回收場，21日晚間失火造成空氣污染，恐被重罰500萬元。（桃園市環保局提供）

    2021/01/25 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕新屋區1處資源回收場21日晚間9點多竄出火舌，由於廠內堆積大量易燃物，火勢延燒猛烈，經消防員徹夜灌救，直到翌日上午才將火勢撲滅，由於業者無法提供營運相關證明文件，且疑為違章建築，市府環境保護局表示，今天會確認是否為違建，若確定是違建，將移請建築 管理處依法拆除，而大火造成的空氣污染，最高可對業者開罰500萬元。

    位在新屋區中山西路二段427巷內的資源回收場，21日約晚間9點半冒出大火，由於強勁風勢助長，加上內部存放大量電線類回收物，火勢一發不可收拾，經消防員徹夜灌救，直至22日上午7點多才將火勢撲滅。

    環保局稽查科長邱于珍表示，經接獲火警通報，隨即派員前往稽查，並在廠區下風處以儀器監測總揮發性有機化合物為0.74ppm，由於業者因管理不善導致火警，並造成明顯粒狀污染物，還有異味污染物散布於空氣造成空氣污染，已違反空污法，將處以10萬元以上、500萬元以下罰鍰；另已要求業者做消防廢水圍堵，避免污染擴大。

    邱于珍說，稽查時因業者未能提供相關營運文件，且該廠址地目也疑不合規定，可能是違章建築，針對業者是否未領有工廠登記及是否違反土地分區使用，有待今天確認，若確定該廠為違建，將移請市府建管處依法拆除並斷水、斷電，也會移由市府地政局對非法使用農地進行裁處。

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