《桃園》鄭文燦：全市醫院 週日全面大消毒

桃園市衛生局已要求各醫院在星期日病患較少時，進行全院消毒；且全市360個消毒重點，至少一週消毒1次以上。（記者李容萍攝）

2021/01/25 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕衛福部桃園醫院發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內群聚感染，讓第一線醫護人員繃緊神經，市長鄭文燦昨前往中壢天晟醫院慰勉醫護團隊的辛勞付出。鄭文燦指出，衛生局已要求桃園各醫院在星期日病患較少的時候，進行全院消毒；另外，公共區域包含捷運站、車站、商圈、市場等處已列出360個消毒重點，至少一週消毒1次以上，有確診病患足跡的區域一定會加強消毒，沒有足跡的區域也會消毒，確保環境安全。

公共區域1週消毒1次以上

鄭文燦表示，天晟醫院是中壢區唯一區域級教學醫院，部立桃園醫院病患降載後，天晟醫院擔負起更重要的角色，透過分艙分流、專責病房、戶外篩檢站及鼻咽自動採檢機器人系統等機制，防疫標準再提高，確保醫療安全，提供市民最好的醫療服務。他代表市民感謝醫護同仁堅守崗位守護市民健康，在高壓之下仍保有熱情與專業，提供不打折扣的醫療服務，非常不容易。

慰勉天晟醫院醫護團隊

鄭文燦強調，防疫視同作戰，要設想最嚴格的狀況，從醫院的控管、院外足跡的追蹤等，都以最高標準執行，市府完成疫調工作後，交由中央流行疫情指揮中心的防疫醫師，專業判斷須納入隔離或自主健康管理，市府支持指揮中心擴大隔離範圍的決定，也籲請市民做醫療同仁最堅強的後盾，配合各項防疫措施。相信黑暗終將散去，辛苦總會結束，大家盼望的平安會來到。

支持擴大隔離範圍決定

現任立法委員、天成醫療體系創辦人張育美表示，部立桃園醫院降載病患後，鄰近醫院都增加30%至40%的壓力，桃園的醫療團隊非常團結合作抗疫，相信不久後一定能夠戰勝疫情。

桃園市長鄭文燦（中）送上希望疫情早日被捲走的蛋捲禮盒，慰勉中壢天晟醫院醫護人員。（記者李容萍攝）

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