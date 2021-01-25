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    首頁　>　桃園市

    《桃園》避免群聚 全市關懷據點暫停運作

    龍岡社區發展協會關懷據點長輩共餐情形。（記者李容萍翻攝）

    龍岡社區發展協會關懷據點長輩共餐情形。（記者李容萍翻攝）

    2021/01/25 05:30

    包括共餐、健康促進、預防延緩失能課程等服務

    〔記者李容萍／桃園報導〕市長鄭文燦昨天宣布，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，全市361個社區關懷據點服務暨巷弄長照站今天起暫停運作，包括共餐、健康促進、預防延緩失能課程等服務，主要考量關懷據點的對象及志工多為中老年者，因年紀大防護缺乏、抵抗力比較弱，經市府社會局評估後，決定全面暫停運作。

    對象及志工多長者 抵抗力較弱

    桃園市去年3月9日曾因武漢肺炎疫情升溫，暫停社區關懷據點暨巷弄長照站的服務，直至去年6月22日疫情趨緩，才又恢復共餐服務，但仍需遵守梅花座、不吃桌菜、保持社交距離等「防疫新生活」規範，需注意環境通風、用餐中避免交談。時隔半年後，疫情再度升溫，只能再次喊停。

    鄭文燦昨天前往中壢天晟醫院慰勉醫護人員後指出，社會局這兩天已研議全市關懷據點今天起暫停運作，因這段時間要減少群聚、減少飛沫傳染的可能，尤其社區關懷據點很多是長者，抵抗力比較弱，社會局昨上午已通知所有關懷據點停止共餐服務，詳細內容會在今天上午防疫會議提出說明。

    據點鬆口氣 詳細內容今說明

    對此，桃園區龍岡社區發展協會關懷據點理事長吳振芳表示，龍岡關懷據點計服務280名長輩，其中共餐55人，包括5人要送餐，協會已接獲社會局通知從今天起暫停服務，改為線上關懷和問安，因該社區屬於衛福部桃園醫院周邊「蛋黃區」，暫停服務可讓據點鬆口氣，不過，對於獨居長輩也會協調其住家附近便當店送餐，讓長輩不會餓肚子。

    JETS嘉年華桃園場 28日起閉園

    另外，去年9月移師桃園青埔高鐵站前廣場旁的JETS嘉年華桃園場，因應疫情升溫和配合防疫，昨天公布將於28日起閉園。業者表示，民眾付費購買的紙本票券請於28日前使用完畢，或於2月28日前郵寄至JETS嘉年華退票中心辦理退票。

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